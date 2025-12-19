Спорт:

Проф. Рачев продължава с играта на "тука има – тука няма" със снежинките по картата

19 декември 2025, 07:48 часа 134 прочитания 0 коментара
Играта на тука има - тука няма със снежинките продължава. Сега станаха две снежинки. Точно по празниците се очаква дъжд. Голяма е вероятността да има сняг в Предбалкана и високите планини. Очаква ни много, много динамично време. Студ и сняг се очаква за Нова година. Моделите са много разединени - едните дават студ, другите не. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

Той предупреди всички, които тръгват на път, да са със заредени резервоари на автомобилите и подготвени за зимата.

Професорът обясни, че от другата седмица се сбогуваме със слънцето. "По празниците ще е топло вкъщи, навън – мрачно, кално, сиво", каза той.

"На Коледа ще е 5-6 градуса – колкото да се поразходим и поразтъпчем след Бъдни вечер", заяви синоптикът.

По думите му температурите за Нова година ще се понижат и идват ледени дни. Но имало и оптимистична прогноза - за празника е за малко по-топло. "Но питанката какво ще се случи след десетина дни все още остава", каза той.

Времето днес

Днес през по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, а над планинските райони ще е предимно слънчево. Към края на деня ще се появи и усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София – около 9 градуса. ОЩЕ: Прогноза за времето - 19 декември 2025 г. (петък) 

Виолета Иванова
