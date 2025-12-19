Спорт:

САЩ спират лотарията за зелени карти

19 декември 2025, 07:55 часа 423 прочитания 0 коментара
САЩ спират лотарията за зелени карти

Съединените щати спират т. нар. лотария за зелени карти - това стана ясно от съобщение в социалната мрежа "Х" на американския министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем. Тя изтъкна като причина случай, при който получил зелена карта откри стрелба в университета Браун. Въпросният човек е Клаудио Мануел Невеш Валенте - той уби двама души и рани девет. Самият Валенте, на 48 години, беше намерен мъртъв в склад.

"Стрелецът от университета Браун, Клаудио Мануел Невеш Валенте, влезе в Съединените щати чрез програмата за имигрантски визи за лотария за разнообразие (DV1) през 2017 г. и получи зелена карта. Този отвратителен човек никога не е трябвало да бъде допускан в страната ни. През 2017 г. президентът Тръмп се бори за прекратяване на тази програма след опустошителната катастрофа с камион в Ню Йорк, предизвикана от терорист от ИДИЛ, който влиза по програмата DV1, и е уби осем души.

По указание на президента Тръмп, незабавно нареждам на USCIS да спре програмата DV1, за да се гарантира, че повече американци няма да бъдат засегнати от тази катастрофална програма", обяви Ноем.

Лотарията DV1 е годишна програма на правителството на САЩ - тя предлага възможност за получаване на виза за постоянно пребиваване (зелена карта) на жители на страни с ниски нива на имиграция в САЩ. Годишно се издават около 55 000 визи.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ зелена карта Антиимигрантски имиграционна политика лотария за зелена карта
