Сили на Кадиров се придвижват към Ростов? (ВИДЕО)

По думите на абоната, колоната, в чиито състав има бронетехника, леки автомобили и военни камиони, се е разгърнала на няколко километра. "Всички отиват в Ростов. Всичките са чеченци", казва във видеото мъж. Той добавя, че видеото е заснето в района на селището Матвеев Курган, на петдесетина километра от Таганрог. Разстоянието от Таганрог до Ростов по трасе е 75 километра.

По-рано чеченският лидер Рамзан Кадиров нарече въоръжения метеж на ЧВК "Вагнер" "гнусно предателство".

Той каза още, че бойци от Министерството на отбраната и Националната гвардия на Чеченската република са заминали за „зоната на напрежение“.

На свой ред ростовското издание 161.ru, позовавайки се на свой източник, съобщи, че в региона са изпратени „около двеста“ чеченски военни.

Ето какво написа Кадиров в Twitter:

"Чеченските бойци вече са на път към зоните на напрежение".

Кадиров нарече действията на ЧВК "Вагнер" военен бунт и обеща, че той ще бъде потушен. „Ако трябва да се вземат твърди мерки за това, ние сме готови!

Chechen fighters "are already on their way to the tension zones"- Kadyrov



Kadyrov called the actions of the Wagner PMC a military rebellion and promised that it will be suppressed. "If tough measures have to be taken to do this, we are ready!" - Kadyrov wrote. pic.twitter.com/V1LuMI2liy