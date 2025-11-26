Скъпа блокада на летището в Хамбург: Екоактивисти осъдени да платят над 400 000 евро

Германски съд постанови, че 10 екоактивисти от организацията "Последно поколение" ще трябва да изплатят компенсации в размер на над 400 000 евро заради щети, причинени от акция, при която са блокирали летището в Хамбург, предаде радио "Дойчланд рундфунк", цитирано от БТА. Освен това те ще трябва да поемат разноските по делото, които възлизат на близо 700 000 евро.

ОЩЕ: "За една красива общност, за бъдещето": Откъде извира мотивацията на екоактивистите?

Сумата, която активистите са осъдени да платят, покрива обезщетения на пътници, пропуснати печалби на авиокомпании и др.

На 13 юли 2023 г. екоактивистите успяват прескачат ограда на летището в Хамбург и четирима от тях се залепят на една от пистите. Според съобщения в някои медии заради действията им са били отменени 57 полета. В акцията са участвали четири жени и шестима мъже на възраст между 19 и 63 г.

ОЩЕ: Стотици активисти, сред които и Грета Тунберг, блокираха рафинерия в Норвегия

Делото е заведено от авиокомпанията Eurowings от името на Lufthansa Group.

Решението на Окръжния съд в Хамбург не е окончателно и може да бъде обжалвано.