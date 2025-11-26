САЩ изграждат "Златния купол"

Американските космически сили са възложили около половин дузина малки договори по "Златния купол" (Golden Dome) за изграждане на конкурентни прототипи за противоракетна отбрана. По този начин те дадоха старт на надпревара за бъдещи сделки на стойност десетки милиарди долари. Това разкриха пред "Ройтерс" два източника, запознати с въпроса. Получават ги няколко компании, като Northrop Grumman, True Anomaly, Lockheed Martin и Anduril, казват източниците.

Договорите

Договорите бележат значителна крачка напред в усилията на Пентагона да проследява и унищожава вражески ракети и включват прототипи на космически прехващачи и свързани с тях системи. Макар "Ройтерс" да не можа да определи размера на договорите, презентация на Пентагона от юли, видяна от агенцията, предполага, че договорите за прехващачи ще бъдат на стойност около 120 000 долара всеки.

Договорите все още не са обявени публично, въпреки че говорител на Космическите сили потвърди възлагането им, като отказа да назове изпълнителите. Говорителят заяви, че договорите под 9 милиона долара не е необходимо да се оповестяват публично.

Победителите в тези първоначални търгове ще се състезават за окончателни производствени договори, които могат да достигнат стойност от десетки милиарди долари.

Договорите ще финансират разработването на конкурентни прототипи за фазови прехващачи, които ще свалят ракети при влизането им в космоса, както и станции за управление на огъня, които ще координират сигналите от сателитите и ще помагат на прехващачите да изстрелват и да намират целите си. Според източници, космическите сили са възложили на Northrop Grumman и Anduril договори на стойност 10 милиона долара, съгласно стойностите, отпечатани в презентацията на Пентагона от юли.

Имената на компаниите, спечелили договори и в двете групи, не са били оповестявани досега.

Правителството е поискало от изпълнителите да разработят четири различни версии на прехващачи, които да се справят с заплахи на различни височини и скорости, които все още не са възложени.

Правителството е структурирало различните конкурси за прехващачи с "наградни фондове", за да стимулира бързото развитие. Най-големият фонд от 340 милиона долара ще бъде разпределен между компаниите, които успешно завършат тест в орбита, като първото място ще получи 125 милиона долара, а петото място - 40 милиона долара, според презентацията от юли.

Крайната награда е значителна: производствени договори на стойност от 1,8 до 3,4 милиарда долара годишно, според презентацията от юли. Въпреки това, мениджърите в индустрията оценяват, че изграждането и тестването на един прототип на космически прехващач може да струва между 200 милиона и 2 милиарда долара.

Програмата за космически прехващачи представлява нов подход към противоракетната отбрана, като поставя оръжия в орбита, за да унищожава заплахи по-рано в тяхната траектория на полет, отколкото позволяват настоящите наземни системи.

