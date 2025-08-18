Срещата Тръмп-Путин:

Стотици активисти, сред които и Грета Тунберг, блокираха рафинерия в Норвегия

Около 200 активисти, сред които и Грета Тунберг, блокираха най-голямата рафинерия в Норвегия, за да поискат страната да прекрати нефтената и газовата си промишленост. Активисти от Extinction Rebellion седнаха на пътя, блокирайки достъпа до рафинерията в Монгстад, Берген, на югозападния бряг на Норвегия, докато група с каяци и платноходки блокираха входа на пристанището. „Ние сме тук, защото е напълно ясно, че петролът няма бъдеще. Изкопаемите горива водят до смърт и унищожение“, заяви Грета Тунберг, цитирана от АФП и БГНЕС.

Тя добави, че петролните производители като Норвегия „имат кръв по ръцете си“.

Чрез емисиите на парникови газове изкопаемите горива допринасят за глобалното затопляне.

Полицията съобщи, че е на място и следи ситуацията, а активистите от своя страна обявиха, че планират да продължат протестите си през цялата седмица в Норвегия с поредица от демонстрации.

Рафинерията в Монгстад е собственост на петролния гигант Equinor, който е мажоритарно притежание на норвежката държава.

Активистите изискват от норвежките лидери „план за излизане от петрола и газа“. Норвегия е редовно критикувана за своя петролен и газов сектор, като страната е най-големият производител на тези суровини в Европа.

Осло припомня, че този сектор е източник на работни места и ноу-хау и подчертава важността на гарантирането на стабилни доставки на енергия в Европа.

Equinor обяви, че планира да поддържа до 2035 г. стабилно производство на петрол от 1,2 милиона барела на ден и производство на газ от 40 милиарда кубически метра годишно.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
