"За една красива общност, за бъдещето": Откъде извира мотивацията на екоактивистите?

26 септември 2025, 20:58 часа 472 прочитания 0 коментара
На 21 септември 2025 г. десетки активисти от различни страни се събраха на румънския бряг, за да изразят протеста си срещу нови сондажи за нефт и газ по дъното на Черно море, които сериозно биха навредили на биоразнообразието в него. Участниците от България, Румъния, Украйна, Словакия и Хърватия пропътуваха стотици километри и жертваха почивните си дни, време, усилия и енергия, за да покажат, че има хора, които не са безучастни към съдбата на Черно море.

Но кои са те? Защо вместо да останеш у дома или да правиш нещо, което е приятно и не изисква усилия, насочваш силите си към активизъм? Actualno.com попита някои от участниците в акцията за тяхната мотивация.

Мотивацията

Алекс от Румъния сподели: "Аз съм активист, защото твърдо вярвам, че демокрацията не е просто гласуване и непредприемане на никакви граждански действия. Мисля, че да бъдеш активен, е дълг, който всички имаме като членове на свободно общество". Той е избрал да участва в акции за защита на природата, "защото виждам, че това са чувствителни области на моето румънско общество, на които не се обръща достатъчно внимание".

Снимка: "Грийнпийс" - България

Сънародничката му Диана разказва, че нейната мотивация се е родила, когато е видяла какво може да направи една общност по този въпрос, по време на протеста за Роша Монтана: "Искам да видя това отново. Сега, с това, което се случва с взаимовръзката, която осигурихме чрез социалните медии и всичко, което правя, вярвам, че имаме методи и инструменти, които можем да използваме, за да приложим необходимите промени. Моите разсъждения са, че трябва да направим това, за да спрем пластмасата, защото пластмасата е това, което според мен е най-опасното нещо в нашия свят. Защото тя е в тъканите ни и влияе на психичното ни здраве".

Дориан споделя, че е зелен активист за мир и мотивацията му за активизъм е да направи обществото по-добро, по-безопасно място за хората около него: "Защото ние сме общността, ние сме обществото и ако просто стоим и чакаме нещата да се случат, те няма да се случат. Трябва да изградим перфектната, красива общност, която искаме, не толкова за нас, а за бъдещето и за бъдещите поколения".

Можем повече

Друга участничка в акцията за спасяването на Черно море сподели: "Просто чувствам, че понякога мога да направя повече, отколкото всъщност правя. Вместо да стоя в леглото, е по-добре просто да направя нещо за околната среда. Предполагам, че мотивацията ми е нещо, което чувствам, че трябва да направя заради морала си, личната си етика. Чувствам, че не мога просто да стоя безучастно и да гледам как природата се унищожава. Чувствам, че това е мой личен дълг, защото ние също сме част от природата и като се грижим за нея, се грижим и за себе си".

Наталия от Хърватия коментира, че нейната мотивация да бъде активист, е "да оказва пряко въздействие върху промяната, която е под моя контрол".

Снимка: "Грийнпийс" - България

Според Боян "активизмът е този момент, в който можеш да видиш резултата на момента и може да си малко по-смел. Харесва ми, че заедно може да сме смели и да направим нещо, което в повечето случаи ти се струва, че няма как да се промени, но когато се съберете 10-20, и промяната е огромна".

"За мен запазването на околната среда е много важно, както и това, което ще оставим на хората след нас. Привлича ме красивото и смятам, че една здрава планета е красива планета, и бих искала да живея в такава красива планета - това е моята мотивация", каза Неделя от България.

Анастасия, също от България, ни сподели: "Това ми дава надежда, че може да се движим и в друга посока, а не само за икономически интереси. Изпълва ме със смисъл. Има някаква детска мечта в активизма, защото се връщаме там, където всичко е хубаво, интересно, добро, има хепиенд винаги, има магия. И в активизма има магия. Екологията е много важна тема, това е темата на века".

