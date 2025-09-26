"За една красива общност, за бъдещето": Откъде извира мотивацията на екоактивистите?

На 21 септември 2025 г. десетки активисти от различни страни се събраха на румънския бряг, за да изразят протеста си срещу нови сондажи за нефт и газ по дъното на Черно море, които сериозно биха навредили на биоразнообразието в него. Участниците от България, Румъния, Украйна, Словакия и Хърватия пропътуваха стотици километри и жертваха почивните си дни, време, усилия и енергия, за да покажат, че има хора, които не са безучастни към съдбата на Черно море.

Но кои са те? Защо вместо да останеш у дома или да правиш нещо, което е приятно и не изисква усилия, насочваш силите си към активизъм? Actualno.com попита някои от участниците в акцията за тяхната мотивация.

Мотивацията

Алекс от Румъния сподели: "Аз съм активист, защото твърдо вярвам, че демокрацията не е просто гласуване и непредприемане на никакви граждански действия. Мисля, че да бъдеш активен, е дълг, който всички имаме като членове на свободно общество". Той е избрал да участва в акции за защита на природата, "защото виждам, че това са чувствителни области на моето румънско общество, на които не се обръща достатъчно внимание".

Сънародничката му Диана разказва, че нейната мотивация се е родила, когато е видяла какво може да направи една общност по този въпрос, по време на протеста за Роша Монтана: "Искам да видя това отново. Сега, с това, което се случва с взаимовръзката, която осигурихме чрез социалните медии и всичко, което правя, вярвам, че имаме методи и инструменти, които можем да използваме, за да приложим необходимите промени. Моите разсъждения са, че трябва да направим това, за да спрем пластмасата, защото пластмасата е това, което според мен е най-опасното нещо в нашия свят. Защото тя е в тъканите ни и влияе на психичното ни здраве".

Дориан споделя, че е зелен активист за мир и мотивацията му за активизъм е да направи обществото по-добро, по-безопасно място за хората около него: "Защото ние сме общността, ние сме обществото и ако просто стоим и чакаме нещата да се случат, те няма да се случат. Трябва да изградим перфектната, красива общност, която искаме, не толкова за нас, а за бъдещето и за бъдещите поколения".

Можем повече

Друга участничка в акцията за спасяването на Черно море сподели: "Просто чувствам, че понякога мога да направя повече, отколкото всъщност правя. Вместо да стоя в леглото, е по-добре просто да направя нещо за околната среда. Предполагам, че мотивацията ми е нещо, което чувствам, че трябва да направя заради морала си, личната си етика. Чувствам, че не мога просто да стоя безучастно и да гледам как природата се унищожава. Чувствам, че това е мой личен дълг, защото ние също сме част от природата и като се грижим за нея, се грижим и за себе си".

Наталия от Хърватия коментира, че нейната мотивация да бъде активист, е "да оказва пряко въздействие върху промяната, която е под моя контрол".

Според Боян "активизмът е този момент, в който можеш да видиш резултата на момента и може да си малко по-смел. Харесва ми, че заедно може да сме смели и да направим нещо, което в повечето случаи ти се струва, че няма как да се промени, но когато се съберете 10-20, и промяната е огромна".

"За мен запазването на околната среда е много важно, както и това, което ще оставим на хората след нас. Привлича ме красивото и смятам, че една здрава планета е красива планета, и бих искала да живея в такава красива планета - това е моята мотивация", каза Неделя от България.

Анастасия, също от България, ни сподели: "Това ми дава надежда, че може да се движим и в друга посока, а не само за икономически интереси. Изпълва ме със смисъл. Има някаква детска мечта в активизма, защото се връщаме там, където всичко е хубаво, интересно, добро, има хепиенд винаги, има магия. И в активизма има магия. Екологията е много важна тема, това е темата на века".

