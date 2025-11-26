Протестите не стихват: Администрацията настоява за увеличение на заплатите

Синдикат на административните служители „Подкрепа“ продължава серията си от протестни действия в ключови държавни администрации в цялата страна. Протестите са вследствие на неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитирания спрямо служителите, съобщават от синдиката.

През миналата седмица протестираха служителите на НСИ в София и страната, както и на НОИ в София и страната, а в днес на протест излизат служителите на Агенцията по заетостта. Протестът им ще се проведе пред централата на Агенцията в София и пред териториалните поделения на агенцията в страната.

До края на седмицата са насрочени протести и на служителите на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда" в София и пред Териториалните дирекции на Агенцията в страната; както и на служителите на Агенцията за социално подпомагане в София и пред Териториалните структури на агенцията в страната.

Основните искания

Достойно увеличение на работните заплати, отговарящо на нарасналия обем от работа, инфлационните процеси и непрекъснато разширяващите се задължения в администрацията.

Преустановяване на публичния натиск, стигматизацията и необоснованите атаки срещу държавните служители, които ежедневно изпълняват ключови за обществото функции.

Гарантиране на нормални условия на труд и устойчиви решения за подобряване на административния капацитет.

"Системата е на ръба. Ние не искаме привилегии, а елементарно уважение към труда ни и възможност да живеем достойно. Без стабилна администрация държавата не може да функционира", заявяват от ръководството на САС "Подкрепа".

Протестните действия ще се провеждат поетапно, като синдикатът запазва правото си да разширява формите на натиск, в случай че справедливите искания на работниците и служителите не бъдат чути.