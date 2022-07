След 2 месеца усилия Русия превзе незначителен район, Украйна готви контраатаки на юг

Руските сили постигат незначителни териториални успехи на юг от Бахмут, но до голяма степен страдат от същите основни ограничения, които преди им попречиха бързо да завоюват ключови позиции по време на настъпателните операции в Луганска област. Това гласи ежедневният доклад на базирания в САЩ Институт за изучаване на войната за 25 юли.

Геолокализирани кадри от социалните медии показват, че войските на частната военна компания "Вагнер" (ЧВК) са напреднали в Новолуганске (селище край Бахмут), а руски и украински източници отбелязват, че руските сили поемат контрола върху територията на електроцентралата "Вухлехирск" в северния край на Новолуганске, вероятно в резултат на контролирано украинско изтегляне от района. Въпреки името си – „Вухлехирск“ не се намира в окупирания от Кремъл град със същото име.

Руските канали в „Телеграм“ започват да съобщават за опити за настъпление към Новолуганске още на 25 май, което означава, че руските войски безуспешно атакуват това място в продължение на два месеца. То не е нито голямо селище, нито се характеризира с особено труден терен, но въпреки това войските на Путин не съумяват да постигнат бърз успех.

Важното в случая за Украйна е, че завладяването на този район не е ключова точка, която да донесе предимство на руските войски, което те да използват за напредване на север към Бахмут. Превземането на Новолуганске и електроцентралата "Вуххирск“ изравнява украинската отбранителна линия, вместо да затвърди напредъка на руснаците към някоя ключова точка, като по този начин ограничава предимството, което окупацията на тези райони дава на руските сили. Тези ограничения ще нарастват, тъй като руските части непрекъснато влошават положението си по време на нападенията над малки селища. Малко вероятно е руските сили да успеят ефективно да използват превземането на Новолуганске, за да превземат Бахмут, прогнозира американският мозъчен тръст.

Генералният щаб на украинските сили съобщава за отблъсната руска офанзива към село Покровске в Донецка област. Междувременно руснаците нанесоха няколко спорадични атаки северно от Харков, източно от Сиверск и от Бахмут. Според кмета на Харков Игор Тереков – руска ракета е поразила жилищен район близо до центъра в нощта между 25 и 26 юли. Все още няма информация за пострадали или загинали, пише Kyiv Independent. Ръководителят на регионалната администрация в южния град Николаев съобщи, че 9 руски ракети са били изстреляни към града.

The head of the #Mykolaiv regional state administration, @vitalij_kim, said that nine rockets were fired at the city.

Украинските военни унищожиха руски команден пункт и склад за боеприпаси в Южна Украйна. Оперативното командване "Юг" съобщи, че е убило 48 руски войници и е унищожило 4 танка, гаубица, самоходна артилерийска система и 6 бронирани и военни превозни средства.

Руснаците подсилват и защитните си позиции на южния фронт в очакване на украински контраатаки. Укрепителните дейности включват частично възстановяване на бетонов завод и възстановяване на летище в Мелитопол, закърпване на моста "Антонивски" и изграждане на понтонен мост над река Инхулец в Херсонска област.

Силите на Путин продължават да изтеглят военно оборудване от складовете в Омск и се сблъскват с трудности при ремонта на повредени бойни машини.

‼️The movement 2S7 "Pion". It is possible that it is from the Omsk base. From April to July, 60 such self-propelled guns were removed from conservation

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA публикува видео от подпалено петролно депо в окупирания от руснаците Донецк.

In temporarily occupied #Donetsk, an oil depot is burning in the Budyoniv district of the city.

В същото време руските окупационни власти продължават да определят условията за присъединяване на окупираните територии към Руската федерация и за разширяване на административния контрол върху превзетите райони на Украйна. Радио „Свободна Европа“ публикува руски документ за планирания референдум в самопровъзгласилата се Донецка народна република. В него се твърди, че сепаратистките власти се надяват да има 70% избирателна активност и около 70% одобрение за присъединяване на ДНР към Русия.

Тази нощ украинският президент Володимир Зеленски се обърна към ЕС с призив да затегне още повече санкциите срещу Москва и да прекрати напълно търговските взаимоотношения с нея. „Кризите, предизвикани от Русия, вредят на целия свят и никой няма да може да остане настрана, когато Русия предизвиква хаос на пазарите на храни и енергия и в международните отношения“, заяви той.

Президентът се обърна и към партньорите на Киев да осигурят безопасен износ на украинското зърно, тъй като след подписаните споразумения на Украйна и Русия с ООН и Турция, Москва удари пристанището в Одеса. „Украйна направи всичко възможно, за да възстанови износа, но Турция и ООН трябва да контролират спазването на споразумението от руската страна“, заяви Зеленски.

Относно намаляването на капацитета на „Северен поток 1“ до 20% от страна на Русия след спиране на още една турбина, украинският президент каза, че това е още една газова заплаха за Европа. „Въпреки отстъпката по отношение на турбината за "Северен поток", Русия няма да възобнови доставките на газ за европейските страни, както е задължена по договор. Затова трябва да отвърнем на удара. Не мислете за връщане на някаква турбина, а за затягане на санкциите. Направете всичко, за да ограничите не само руските приходи от газ и петрол, но и от оставащите им опции за износ“.

🇺🇦 President Zelenskyy's night appeal [Subbed in English]



🇺🇦 President Zelenskyy's night appeal [Subbed in English]

Today we saw another gas threat to Europe. Even despite the concession regarding the Nord Stream turbine, Russia is not going to resume gas supplies to European countries, as it is contractually obligated to do.

Междувременно Европейската инвестиционна банка одобри 1,59 милиарда евро финансова помощ за Украйна. От тях 1,05 млрд. ще бъдат достъпни за Киев веднага. Това е вторият пакет, отпуснат за страната от ЕС след началото на инвазията на 24 февруари.

НАТО ще предостави на Украйна стотици преносими комплекси за противодействие на безпилотни летателни апарати, заяви генералният секретар Йенс Столтенберг пред сръбския вестник "Курир". „Ще бъде предоставен цялостен пакет от помощ, включващ сигурни комуникации, гориво, медицински консумативи и защитни жилетки, оборудване за защита от мини, химически и биологични заплахи, както и стотици преносими системи за борба с дронове“, отбеляза той.

