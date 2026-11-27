"Русия е на колене, навела е глава пред Китай, за да изнася своите въглеводороди. Русия разчита на Китай за военно оборудване с двойна употреба, на Иран за дронове и на Северна Корея за пушечно месо. Така че войната не върви много добре за нея." Това каза пенсионираният офицер от ЦРУ Дан Хофман в ефира на Fox News.

Той коментира думите на зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, който нарече Владимир Путин "гросмайстор" в политиката, като заяви, че Путин всъщност е шпионин на КГБ, който ръководи варварска война в Украйна. Хофман добави, че администрацията на Тръмп се е опитала да убеди Путин да прекрати войната чрез икономически стимули, например с разрешение за износ на руски дизел, но това не е довело до никакви резултати.

"Това не доведе до спиране на варварските атаки на Владимир Путин срещу критичната инфраструктура на Украйна. Това ще бъде поредната зима на прекъсвания на тока за Украйна. Следователно Украйна няма друг избор, освен да продължи тази борба за оцеляване. И ако не продължим да повишаваме цената, която Путин плаща за воденето на война, войната ще продължи", подчерта Хофман.

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Той добави и че Путин не се интересува от човешките жертви в тази война: "За нас в Америка това е ужасна статистика. Но Владимир Путин не живее в демокрация. Руската Дума не упражнява никакъв контрол върху ужасяващата политика на Путин. На руския народ не е позволено има свобода на словото и събранията, както ние го правим тук, в Съединените щати. Следователно, честно казано, Владимир Путин не се интересува колко жертви има. Той има практически неограничен праг за болката, която е готов да причини на собствените си сънародници, независимо дали става въпрос за болната им икономика или за кръвта и богатството, които е пролял през последните четири години".

"Той ще воюва, докато не бъде спрян. И затова, от самото начало на инвазията, смятам, че администрацията на Байдън никога не направи достатъчно, за да осигури на Украйна военната техника и подкрепата, от които се нуждаеше в първите дни. Войната ще продължи, докато Владимир Путин не стигне до точката, в която вече не може да воюва", каза Дан Хофман.

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