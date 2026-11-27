Посланичката на Франция у нас Мари Дюмулен е уверила президента Илияна Йотова, че ще бъдат предприети всички мерки и виновните за нападението над българи на стадиона в Марсилия ще бъдат наказани. Това се е случило по време на срещата на президента с посланици на държавите членки на ЕС, на която е присъствала и посланичката на Франция, научаваме от прессекретариата на държавния глава. Срещата е организирана в рамките на председателството на Ирландия на Съвета на ЕС.

Пред посланиците президентът отново осъди нападението срещу български граждани на стадиона в Марсилия и подчерта необходимостта от категорична реакция на държавите членки. ОЩЕ: "Кадрите от Марсилия са потресаващи!": Илияна Йотова поиска отговорност за нападенията над феновете на Левски

Снимка: Президентство

Йотова говори и за мораториум върху бойните действия в Черно море

Държавният глава припомни предложението на няколко европейски лидери още в началото на атаките срещу търговски кораби за мораториум върху бойните действия в Черно море. На Срещата на върха на ЕС предложението беше доразвито от българските власти. Според президента мораториум може да бъде постигнат чрез активни дипломатически разговори на регионално ниво и с участието на Европейския съюз. България поставя мораториума като неотменно условие в преговорите за мир в Украйна. Йотова беше категорична, че само с дипломация и преговори може да се сложи край на войната в Украйна и войната не изтощение не е решение. По думите й постигането на справедлив и траен мир няма как да се случи без участието на Украйна. Държавният глава приветства решението от срещата в Дъблин за създаване на екип на ниво ЕС за участие в преговорите заедно със САЩ, Русия и Украйна.

В двучасов разговор президентът и посланиците дискутираха широк кръг от теми, сред които разделението в ЕС по отношение на Многогодишната финансова рамка до 2034 г., необходимостта Европа да върне своите лидерски позиции в световен план и да постигне стратегическа автономия в различните аспекти на сигурността. ОЩЕ: МВнР връчи нота на Франция, иска пълно разследване на нападенията над българи в Марсилия