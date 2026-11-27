Феновете на Левски станаха жертва на атака от страна на ултрасите на Олимпик Марсилия по време на мача между двата отбора от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Освен БФС, УЕФА, Олимпик Марсилия и Левски, ексцесиите разкритикуваха още много български отбори. Сред тях са Лудогорец, Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив, Ботев Враца и други. Родните клубове заявиха пълната си подкрепа към "сините".

Лудогорец: "Насилието няма място по стадионите в Европа"

"ПФК Лудогорец изказва пълната си подкрепа към Левски и неговите привърженици след инцидентите преди и по време на мача срещу Олимпик на стадион "Велодром" в Марсилия. Категорично заявяваме, че насилието няма място по стадионите в Европа. Надяваме се, че пострадалите фенове на Левски са добре и ще се приберат благополучно в България", се пише в позицията на Лудогорец. "Орлите" посочиха и чие задължение е да бъде осигурена безопасността във футбола: "Сигурността на привържениците е обща отговорност на клубовете, футболните институции и властите.

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Още родни клубове подкрепиха Левски

Необходими са действия, за да може всеки фен да подкрепя отбора си спокойно, независимо къде се играе мачът". Сред останалите клубове, които публично заявиха подкрепата си към Левски са Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Ботев Враца, Спартак Варна, Спартак Пловдив и други. УЕФА вече води дисциплинарно производство срещу Марсилия, като френският гранд може да бъде наказан много сериозно. Възможните санкции варират от финансова глоба, през затваряне на стадиона до изхвърляне от европейските клубни турнири.

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