В периода от 9 до 26 ноември в България се е провело учение „Тракия-2026“. Учението е било съвместно с Турция. Така българските и турските Сухопътни войски са демонстрирали съвместните оперативни способности и оперативната съвместимост на съюзническите сили, научаваме от съобщение на турското министерството на националната отбрана в платформата Х.

🇹🇷 Sahada güç, görevde uyum, hedefte başarı! Bulgaristan’ın ev sahipliğinde 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen Tracia-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde Kara Kuvvetlerimizin de katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, müttefik unsurların müşterek harekât kabiliyeti ve birlikte çalışabilirliği sergilendi. #MillîSavunmaBakanlığı #Tracia2026Tatbikatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2026

Тествали са тревога в НАТО

Учението тества процедурите за тревога и разполагане на силите на НАТО като част от усилията за увеличаване на техния състав до ниво бригада. „Готови заедно, по-силни заедно“, отбеляза министерството в изявление, допълва турското издание Ddaily Sabah

Турско учение и в Източното Средиземноморие и събитие в Измир

Турските сили са участвали в многонационални учения в Източното Средиземноморие, като в Измир завършват „НАТО Edge 2026“, като акцентът е върху военната готовност и сътрудничеството в областта на отбранителните технологии.

Учението в Източното Средиземноморие обединява подразделения от Командването на турските военноморски сили и брегова охрана, Постоянната морска група 2 на НАТО (SNMG2) и военноморски сили от Съединените щати и Пакистан, както и наблюдатели от чужди държави.

Проведено в панаирния център на Измир, тридневното събитие „НАТО Edge 2026“ представи приблизително 300 компании от повече от 25 държави, включително 30 турски организации, демонстрирайки своя инженерен опит и производствени възможности. Дискусиите бяха фокусирани върху развиващите се технологични изисквания на НАТО, сътрудничеството в отбранителната промишленост и интегрирането на нововъзникващи технологии във военните способности.

Ключови теми включваха сателитни комуникации, облачни технологии, киберсигурност, оперативна съвместимост и изкуствен интелект, отразявайки усилията на алианса да се адаптира към променящата се среда за сигурност. ОЩЕ: На фона на лошо време: Български военни участват в учение по бойна стрелба