Украинският удар по руския кораб "Меркурий" в Средиземно море, в териториалните води на Либия, предизвика възмущение не само в Триполи, но и бе осъден от редица политически лидери, включително на Италия и Турция. Италия дори го нарече нарушение на либийския суверенитет. Запитан за коментар, президентът Володимир Зеленски заяви в интервю за кореспондента на BBC Сара Рейнсфорд, че обект на атаки са само кораби под санкции или такива, превозващи руско оръжие под руски флаг.

"Не можем да позволим на руски кораби да ни атакуват или да транспортират оръжия. Това е нашата позиция", заяви президентът.

Попитан дали е било грешка да се удари кораб в чуждо пристанище, Зеленски заяви, че има рискове, но че украинските сили действат съвместно с партньорите на Украйна. "Всички подобни неща са много опасни и отново, нашите сили никога не атакуват без известна координация с други партньори", каза той.

Приятелството на Тръмп с Путин е като приятелство с Хитлер през Втората световна война

В интервюто Зеленски коментира и изявлението на Доналд Тръмп, че Владимир Путин е негов приятел. Зеленски заяви, че това е личен въпрос за американския президент, но добави: "Той [Путин] е агресор и убиец. Той донесе фашизма в XXI век. Той не може да бъде приятел, просто не може".

Зеленски сравни ситуацията с това някой публично да нарече Хитлер свой приятел по време на Втората световна война.

Освен това подобни изявления са оскърбителни за семействата на жертвите. "Това е много болезнено за семействата, които са загубили дъщерите и синовете си. И те възлагат надеждите си на президента на Съединените щати. Но как можем да гледаме на убиец, за когото САЩ казват: "Той е приятел, добър приятел"? Не. Той не е приятел", каза Зеленски.