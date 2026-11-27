Володимир Зеленски беше разубеден да подпише мирен договор още през 2022 година в Истанбул. Западът, по-конкретно Великобритания, създаде абсолютно фалшиви очаквания и Зеленски ги последва. Абсолютно антикризисно управление, дойде само ескалация – тогава имаше по-добри условия за Украйна, отколкото сега. Това внушение направи лидерът на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел, повтаряйки дословно опорките на режима на руския диктатор Владимир Путин. В действителност, в Истанбул Путин искаше ни повече, ни по-малко, отколкото сега – капитулация на Украйна. А тогавашният британски премиер Борис Джонсън многократно коментира, че е казал следното: Ако Украйна желае да приеме такъв договор, добре. Ако не желае, ние ще помагаме – ОЩЕ: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин
German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine: To be fair, Zelensky was prevented from agreeing to the peace treaty in Istanbul in 2022. The West, particularly Great Britain, created completely false expectations — Zelensky was called back. The Istanbul memorandum provided for significantly better conditions for Ukraine than those that exist today. The war should have been ended back then.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
Вайдел, чиято партия е най-популярна в Германия в момента и може би на следващите избори ще спечели, продължи точно в духа, който Путин желае – сега не може да има мирен договор без Украйна да предаде свои земи на Русия, сякаш през 2022 година можеше да е друго. По думите на лидера на АзГ, Русия иска коридор между себе си и НАТО, за своята сигурност, и нямало да се съгласи на нищо друго. Вайдел не коментира обаче как и с колко километра границата на НАТО с Русия се увеличи с влизането на Финландия в Алианса – и Финландия, и Швеция влязоха в НАТО на първо място защото Путин нападна Украйна. А Вайдел оправда руското желание със следната теза: да не би американците щяха да позволят на Варшавския договор да разположи ракетни установки в Мексико или Канада и да прави учения, симулиращи атака срещу САЩ? По думите на лидера на АзГ, точно така станало с Русия сега. "Не разбирам защо никой не говори за това и че Русия има интереси в областта на сигурността. Самият Доналд Тръмп каза, че го разбира и затова трябва да седнем и да приемем сериозно тези опасения за сигурността, вместо просто да ги отхвърляме", добави Вайдел. И отново – тя не коментира кога точно НАТО преди 2022 година беше тръгнало да разполага нови бази и оръжия срещу Русия в близост до границите ѝ. Не коментира и защо интересите на Русия да са по-важни от тези на Украйна:
German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine: Today, it is completely illusory to say that a peace treaty could be concluded without ceding the conquered territories. The Russians want this security corridor between themselves and NATO, and they will not agree to anything else. https://t.co/xvtIuy9DTe— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
German AfD Leader Alice Weidel on Russia: The Americans would not have allowed the Warsaw Pact to install missile systems in Mexico or Canada and then conduct exercises simulating attacks on the U.S. That is exactly what happened the other way around. I do not understand why nobody talks about this and about Russia having a security interest. We must sit down and take these security concerns seriously rather than simply brushing them aside.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
И след всички тези думи в полза на позицията на Путин и Русия, Вайдел се изкара медиатор, макар че говореше официално, че Германия след Втората световна война е медиатор – затова трябвало всички да седнат на масата за преговори. Германия обаче била вече много въвлечена в подкрепа на Украйна и не можела да е неутрален брокер, Русия я считала за част от войната. А ако Вайдел била канцлер вместо Фридрих Мерц, щяла веднага да препоръча да се иде до Русия и да се седне на преговори с Путин и после да се отиде при Зеленски – или пък първо при Зеленски. Обаче Мерц постоянно ходел само в Киев, не и в Москва:
German AfD Leader Alice Weidel on Russia-Ukraine War: First of all, I would like everyone to sit down at the table, because that is our duty. After the Second World War, Germany always had the role of a neutral broker, a mediator. We can no longer do that because we are too deeply involved. Russia perceives us as a party to the war. Given all the war rhetoric, that is hardly surprising. We have already lost that role.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
German AfD Leader Alice Weidel: If I were in Friedrich Merz's position, I would recommend immediately flying to Russia and sitting down at the table with Putin, and then going to Zelensky — or going to Zelensky first. But they are constantly in Kyiv. They only travel to Kyiv and not to Moscow. I do not understand how anyone can do that.— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
Интересен щрих – предвид опасенията, че Франция ще бъде управлявана от Марин льо Пен, а Германия от АзГ по едно и също време, Вайдел обяви, че Льо Пен е развила мания да напада Германия и така да печели гласове и подкрепа. „Като партия го чувстваме и трябва да го приемем. Повече няма да коментирам“, гласи позицията на лидера на АзГ:
German AfD Leader Alice Weidel: Marine Le Pen has somehow developed an obsession with attacking Germany because she believes she can win votes by exploiting some form of anti-German sentiment. We have already felt that as a party. We simply have to take note of it. https://t.co/Rz0wGikZpZ— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
И докато популисти като Вайдел говорят в този дух, пред BBC Зеленски каза, че на първо място най-големият проблем за страната му е липсата на ракети-прехващачи за балистични ракети - ОЩЕ: Как се чувствате, когато Тръмп прегръща Путин и го нарича приятел? Все едно някой да каже за Хитлер, че е добър приятел:
Zelensky: It's all about air defense. But we have one big problem. We have a deficit of anti-ballistic missiles and systems. Q: How bad is the deficit? Zelensky: Very big. Just very, very big. https://t.co/2ds0noa8Wd— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
WATCH: Massive crater in Sloviansk, Donetsk region said to be from a Russian FAB-3000 strike. The FAB-3000 is a Soviet-era aerial bomb weighing about three tonnes, the heaviest in regular Russian use. https://t.co/gqs3X0OMWb— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026