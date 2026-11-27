След ексцесиите на стадион "Велодром" по време на срещата между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа, дори общността на ултрасите се обяви срещу действията на организираните фенове на Марсилия. Те нападнаха привържениците на "сините" по трибуните, като упражняваха физическо насилие дори върху жени. Именно тези им действия бяха определени като позорни от страницата в социалните мрежи "Ultras World".

"Това е неприемливо не само в света на ултрасите"

Ето какво написаха от "Ultras World": "Няма място за това в света на ултрасите. Съобщенията за пребиване на жена, подкрепяща Левски, тази вечер са абсолютно позорни. Това е неприемливо не само в света на ултрасите, но и в обществото като цяло. Съперничеството, цветовете на кожата и клубната лоялност никога не трябва да бъдат извинение за нападение срещу жена. Каквито и да са цветовете на кожата ви, трябва да има граници, които никой истински фен не бива да прекрачва. Истинските ултраси са за чест, лоялност и уважение".

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УЕФА води разследване срещу Марсилия

В момента УЕФА води дисциплинарно производство срещу Олимпик Марсилия, като след като приключи разследването на централата, ще станат ясни и санкциите, които ще бъдат наложени на френския гранд. А условна присъда, която беше наложена на марсилци през 2025 г., може да окаже влияние и да доведе до по-сурови наказания. Действията на ултрасите вече бяха осъдени от Олимпик Марсилия, УЕФА, БФС, Левски и още много други организации и личности, свързани с футбола.

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