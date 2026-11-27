УЕФА също излезе с официална позиция за случая на стадион "Велодром". По време на срещата от петия кръг на основната фаза на Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски, организирани ултраси на домакините нападнаха фенове на "сините". Маскираните привърженици на Марсилия биеха тези на Левски с метални тръби и други оръжия. От УЕФА излязоха с позиция, в която се обявиха срещу насилието по стадионите. Това включва и безредиците на срещата между Бешикташ и Апоел Беер Шева

"Турнирите на УЕФА се основават на принципи"

Ето какво написаха от УЕФА: "Насилието, агресията, омразата и всякаква форма на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение нямат място във футбола. Турнирите на УЕФА се основават на принципите на уважение, честна игра (феърплей), почтеност и безопасност. Събитията, разиграли се по време на споменатите срещи, противоречат на тези фундаментални ценности, както и на целта на УЕФА - заложена в нейния Устав - да гарантира, че футболните мачове се провеждат в дух на мир, взаимно уважение и спортна коректност.

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УЕФА разследва Олимпик Марсилия

УЕФА назначи инспектори, които да проведат дисциплинарни разследвания на инцидентите и да проучат всички налични доказателства, за да установят фактите и обстоятелствата по случая, в съответствие с приложимата нормативна уредба на УЕФА". Европейската футболна централа вече провежда дисциплинарно производство срещу Олимпик Марсилия, като наказанието за френския гранд може да бъде доста сурово. Санкцията може да варира между финансова глоба и отстраняване от европейските клубни турнири.

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