След нов удар с много убити руски военни: Ранен ли е най-важният руски генерал на чувствително място?

На 30 април, Олексей Арестович, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, открито обяви, че е нанесен успешен удар от украинските ВВС срещу два командни пункта на руската армия край Изюм, но ударите са три. Съответно, Арестович обяви, че има много загинали и на 1 май добави, че потвърдено убитите са 200 души, но със сигурност повече – по негови думи, вероятно са загинали до 300 души, а 20-тина от тях са с високи чинове, между капитан и полковник. Сред убитите имало "много елитен "Спецназ", т.е. военни, които са охранявали високопоставен чин. Няма потвърждение дали това е Герасимов, но неофициално в украинските медии се тиражира информация, че Герасимов е бил ранен от шрапнел в "горната част на дясното бедро" и спешно е извозен за лечение в Русия. Има информация и, че Герасимов е бил на мястото на ударите, но изобщо не е бил ранен.

Същевременно и Володимир Зеленски, и Арестович са категорични, че при ударите – общо три срещу тези два командни щаба, е убит генерал-майор Андрей Симонов, ръководител на руската армия в Западния военен окръг. От руска страна няма никакъв коментар на информацията за Герасимов и Симонов - нито отрицание, нито потвърждение.

Беларуската опозиционна телевизия NEXTA публикува видеа на експлозии в Белгород и на пожар в склад на издателството "Просвещение" близо до Москва. Има и видео на пожар в Красноярск.

There is a large fire at the warehouse of the Pro-Kremlin "Prosveshchenie" publishing house near #Moscow. Almost 34 thousand square meters are burning.



Around midnight a hangar in #Bogorodskoe district, where printed materials were stored, burst into flames. pic.twitter.com/EBlfr7Il26