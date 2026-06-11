Словения отмени забраната за търговия с оръжие с Израел

Новото правителство на Словения отмени решение от 2025 г., с което се забранява износът и транзитът на оръжия и военно оборудване за Израел, както и по-голямата част от вноса на оръжие от страната, съобщи днес словенското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. От министерството заявиха, че забраната, въведена през юли, вече не е необходима, тъй като "търговията с оръжие вече се регулира от националното законодателство и правилата на Европейския съюз".

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Те добавиха, че съществуващото законодателство и разпоредби вече определят процедурите за лицензиране и контрола, а днешното решение е съобразено и с общата позиция на ЕС относно "контрола върху износа на оръжие".

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Мярката от 2025 г. забраняваше износа, транзита на военни стоки за Израел и вноса от Израел, като изключваше оборудването, необходимо за сигурността на Словения, припомня Ройтерс. Тя беше въведена при тогавашния премиер Роберт Голоб, който заяви, че Словения е първата страна от ЕС, наложила подобно ембарго. През юни словенският парламент одобри "дясноцентристкото" правителство на премиера Янез Янша, слагайки край на политическата патова ситуация, настъпила след изборите през март, които не доведоха до ясно мнозинство.