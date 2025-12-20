Стачката приключи: Лувърът отвори врати

Музеят "Лувър" в Париж отвори отново вратите си за посетители, след като служителите на културното учреждение гласуваха прекратяването на стачните действия, които ограничиха достъпа до един от най-посещаваните музеи в света, съобщиха управата на музея и профсъюзи, цитирани от Асошиейтед прес. Решението бе взето по време на общо събрание на музейните работници, които единодушно гласуваха да преустановят стачката, за да може музеят да приема посетители, съобщиха профсъюзите. Стачката доведе до пълното затваряне на музея в началото на седмицата и частичното му отваряне на 17 декември, предаде БТА.

Още: Във Франция: Нови арести заради обира в Лувъра

Защо се стигна до стачката?

Снимка: Getty images

Още: Стачка в Лувъра затвори музея за неопределено време

Профсъюзите заявиха, че са спрели стачката след пет срещи с представители на Министерството на културата, но посочиха, че напредъкът остава недостатъчен, особено по отношение на разрешаването на въпросите за недостатъчния брой служители, заплащането и дългосрочните планове за сигурност. Те изразиха също така безпокойство за лошата поддръжка на сградата и условията на труд.

Представителите на синдикатите разкритикуваха липсата на ангажираност от страна на директорката на Лувъра Лоранс дьо Кар по време на стачката, като посочиха, че тя не се е срещнала с персонала и не се е обърнала към него по време на стачките.

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия.

Още: След Лувъра: Нов грандиозен обир на бижута във Франция (ВИДЕО)