УЕФА наказа звезда на Реал Мадрид за два мача от Шампионска лига

Нападателят Родриго ще пропусне следващите два международни мача на испанския футболен клуб Реал Мадрид, реши УЕФА. Причина за наказанието е отправена обида към главния съдия на двубоя от Шампионската лига срещу Бенфика, който мадридчани загубиха с 2:4. Родриго получи два жълти картона в добавеното време, когато протестираше гневно за бавене на играта от страна на португалския съперник.

Родриго пропуска мачовете на Реал с Бенфика

Поражението срещу Бенфика извади Реал Мадрид от топ 8 на Шампионската лига и испанците ще играят в първия рунд на плейофите. Там 15-кратните носители на трофея ще се изправят отново срещу Бенфика на Жозе Моуриньо, а Родриго няма да играе и в двата мача. Това е поредна лоша новина за наставника Алваро Арбелоа, който няма да може да разчита и на Джуд Белингам, който пък е аут за месец.

Този сезон Родриго има 5 мача за Реал Мадрид в Шампионска лига, в които се е отчел с 1 гол и 2 асистенции. В испанската Ла Лига пък бразилецът има 18 мача, в които е вкарал 1 попадение и е дал четири асистенции. И в двете надпревари Родриго рядко започва като титуляр, като по-често е използван като резерва. През лятото имаше слухове, че той ще напусне Реал, но на този етап остава в клуба.