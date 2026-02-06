Лайфстайл:

УЕФА наказа звезда на Реал Мадрид за два мача от Шампионска лига

06 февруари 2026, 0:48 часа
Нападателят Родриго ще пропусне следващите два международни мача на испанския футболен клуб Реал Мадрид, реши УЕФА. Причина за наказанието е отправена обида към главния съдия на двубоя от Шампионската лига срещу Бенфика, който мадридчани загубиха с 2:4.  Родриго получи два жълти картона в добавеното време, когато протестираше гневно за бавене на играта от страна на португалския съперник.

Поражението срещу Бенфика извади Реал Мадрид от топ 8 на Шампионската лига и испанците ще играят в първия рунд на плейофите. Там 15-кратните носители на трофея ще се изправят отново срещу Бенфика на Жозе Моуриньо, а Родриго няма да играе и в двата мача. Това е поредна лоша новина за наставника Алваро Арбелоа, който няма да може да разчита и на Джуд Белингам, който пък е аут за месец.

Този сезон Родриго има 5 мача за Реал Мадрид в Шампионска лига, в които се е отчел с 1 гол и 2 асистенции. В испанската Ла Лига пък бразилецът има 18 мача, в които е вкарал 1 попадение и е дал четири асистенции. И в двете надпревари Родриго рядко започва като титуляр, като по-често е използван като резерва. През лятото имаше слухове, че той ще напусне Реал, но на този етап остава в клуба.

