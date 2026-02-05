Семейството на Кейт Мидълтън и принц Уилям се увеличава

Прекрасни новини за семейството на принц Уилям и Кейт Мидълтън! Принцесата на Уелс е потвърдила, че във "Forest Lodge" се разхождат малки четири лапи. 44-годишната Кейт е посетила две уелски фирми във вторник, 3 февруари, където се е срещнала със служителите и се е запознала с ръчно изработените им продукти. Във фабриката Hiut Denim в Кардиган принцеса Кейт е била особено очарована от кокер шпаньол на име Барни, което предизвикало разкритие за нейните собствени домашни любимци.

"Тя разговаря доста дълго с годеницата ми за кучето ни, за това, че и тя има кокер шпаньол и че нейното е на същата възраст като нашето", споделя пред "PEOPLE" главният изпълнителен директор на Hiut Йохан фон Лопер. "Беше приятен момент, който разчупи леда." "Hello!" съобщава, че Кейт е потвърдила слуховете, че тя и принц Уилям са посрещнали ново куче в семейството си. Докато се възхищавала на Барни, принцесата била попитана на колко години са кучетата в семейството ѝ и отговорила: "Имаме малко кученце, което е само на 8 месеца, а Орла е на 5."

Новите домашни любимци

Спекулациите за новия домашен любимец започнаха миналата година, след като Орла, която получиха като подарък от брата на Кейт - Джеймс Мидълтън, през 2020 г., роди кученца. Уилям и Кейт официално потвърдиха раждането на кученцата на Орла със снимка, публикувана през юни 2025 г. по повод рождения ден на принца на Уелс. На кадъра се вижда Уилям, седнал на тревата с три кученца в скута си, а към него има надпис: "С любов, C, G, C, L, Орла и кученцата!".

Ребека Инглиш от "The Daily Mail" съобщи по това време, че грижата за кученцата е "нещо забавно" за трите деца на принца и принцесата на Уелс и че те планират да задържат едно от кученцата. Миналия месец семейството подхрани допълнителни спекулации, след като бяха забелязани с две кучета.

Макар името на новото кученце да остава загадка, възможно е то да се появи в бъдеща публикация в социалните медии или на кралско излизане. Орла от време на време се присъединява към кралското семейство за събития на открито, като благотворителни мачове по поло, а също така се е появявала два пъти в портретите за рождения ден на принцеса Шарлот. Новото попълнение идва, след като семейството загуби първото си куче, Лупо, също черен кокер шпаньол, което Уилям и Кейт получиха от Джеймс през декември 2011 г. като "закъснял сватбен подарък", припомня "PEOPLE".

