Ювентус и Монако отнесоха пердах и излетяха от Купите на Италия и Франция, Атлетико громи в Испания

06 февруари 2026, 0:08 часа 456 прочитания 0 коментара
Италианският колос Ювентус и френският гранд Монако отпаднаха от вътрешните надпревари за Купите на Италия и Франция след загуби в четвъртък вечер. "Бианконерите" отстъпиха с 0:3 като гост на Аталанта на 1/4-финалите на Купата на Италия, докато монегаските загубиха от Страсбург с 1:3 като гост на 1/8-финалите на Купата на Франция. Така и двата тима отпадат и ще се фокусират върху останалите турнири и първенства, в които участват.

Хората на Лучано Спалети започнаха лошо визитата си в Бергамо след ранна дузпа, реализирана от Скамака в 27-ата минута. След това Ювентус имаше своите добри шансове за попадение, но така и не успя да се възползва. Аталанта наказа пропуските на съперника и тотално го пречупи в заключителните минути, когато първо Сюлеймана се разписа за 2:0 в 77-ата минута, а после и Пашалич реализира за 3:0 в 85-ата минута. Така Аталанта отива на 1/2-финал, където ще чака победителя от двойката Болоня - Лацио. 

Монако, макар и клуб с традиции, също отпадна от Купата на Франция. И донякъде закономерно, тъй като се изправи срещу по-добре представящия се в местното първенство тим на Страсбург. Годо вкара още в 7-ата минута за домакините, а през втората част Енсисо удвои за 2:0 в 55', преди Бийрит да върне един гол в 58'. Страсбург веднага реагира с трети гол, вкаран отново от Енсисо в 61', за да си осигури 1/4-финал срещу Реймс.

По същото време пък в Испания Атлетико Мадрид успя да постигне разгромна победа с 5:0 като гост на Бетис, с което да си осигури продължаване напред към полуфиналите на Купата на Краля. Ханцко, Симеоне и Люкман вкараха още преди почивката, а през втората част Гризман и Алмада оформиха крайния резултат. Билбао, Сосиедад и Барселона са другите три отбора, които продължават към полуфиналите.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
