06 февруари 2026, 1:22 часа 267 прочитания 0 коментара
Парламентарният контрол пропадна: Депутатите гласуваха да няма заседание в петък

Утре няма да има заседание на парламента, решиха депутатите. Предложението за това направи Деница Сачева от ГЕРБ – СДС като се аргументира с късния час, до който е продължило днешното пленарно заседание. Дневният ред за утре, първия петък от месеца, предвиждаше блиц контрол от 9:00 ч., в рамките на който премиерът и вицепремиерите да отговарят на актуални въпроси от депутатите, и редовен парламентарен контрол от 11:00 часа.

Николай Денков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) възрази срещу предложението утре да няма заседание.  „Колегите смятат, че няма какво да обсъждаме на контрола утре, но има много събития, които изискват обяснение както от премиера, така и от вицепремиерите“, каза Денков. „Предлагам да започнем един час по-късно и да чуем отговорите на изпълнителната власт в оставка“, добави той.

Асен Василев от ПП – ДБ коментира, че това предложение е скандално и поиска почивка, за да могат депутатите да размислят.  След дадената почивка от 15 минути, с 90 гласа „за“ и 65 – „против“ народните представители решиха утре парламентът да не заседава.

Предложението на Денков заседанието да започне с един час по-късно беше отхвърлено с 62 гласа „за“, 85 – „против“ и пет – „въздържал се“. „Скандално е да скриете премиера и министрите от въпросите на депутатите“, коментира Мартин Димитров (ПП – ДБ).

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви, че следващото пленарно заседание е на 11 февруари от 9:00 часа. След това тя закри днешното заседание, което продължи до 23:30 часа. За тези повече от 14 часа, депутатите приеха на второ четене промените в Изборния кодекс за ограничаване на секциите в страни извън ЕС, както и измененията в Закона за киберсигурност.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
