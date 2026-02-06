Уникално! Българин подобри за трети път национален рекорд в рамките на пет дни

Младата надежда на България в спринта Християн Касабов постави нов национален рекорд на 60 метра с препятствия за младежи до 20 години на международния турнир по лека атлетика в Острава (Чехия). Националът постигна 7.65 секунди, с което зае трето място в световната ранглиста в дисциплината. За него това е трета поправка на националния рекорд в рамките на пет дни.

Християн Касабов стана третият най-бърз в света за годината при юношите

Сребърният медалист на 110 метра с препятствия от Европейското първенство до 20 години в Тампере 2025 започна сезона в зала „Фестивална“ на 1 февруари. На националния шампионат в зала за юноши първо бяга 7.98 в сериите, а на финала победи със 7.77 като коригира собствения си национален рекорд от 7.79 от 2025-а.

Трета поправка на националния рекорд на 60 метра за юноши под 20 г.

Два дни по-късно в навечерието на турнира за мъже и жени в Острава възпитаникът на треньора Симеон Попхлебаров участва в специален старт за юноши и девойки под 20 години на 60 метра с препятствия и отново нямаше конкуренция, за да свали стотна от рекорда до 7.76. Днес той отново бяга в Острава и отново подобри върховото постижение в състезание само с чешки атлети до 7.65.

Това е трето постижение в света за тази възраст след Антон Йонсен (Норвегия) 7.54 и Люка Домергу (Франция) 7.62.

