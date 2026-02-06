Три страни обявиха нови пакети с помощи за Украйна

Три държави членки на Европейския съюз обявиха днес нови пакети от помощи в подкрепа на нуждите на Украйна в областта на сигурността и енергетиката.

Помощ от Финландия

Според прессъобщение на уебсайта на финландското правителство, Украйна ще получи поредна пратка военно оборудване. Това представлява 32-ият пакет военна помощ от Хелзинки. Предложението на правителството беше одобрено от финландския президент Александър Стуб.

По-конкретно, общата стойност на новата помощ се оценява на 43 милиона евро. Този път помощта включва трансфер на финландско оборудване, закупено по програмата за подкрепа на Украйна на Министерството на отбраната.

Общо досега Финландия е предоставила на Украйна отбранителна помощ в размер на 3,2 милиарда евро. „Финландия ще продължи да подкрепя Украйна чрез планирани доставки на отбранително оборудване. В допълнение към нашите собствени пакети за подкрепа, ние се присъединихме и към няколко коалиции от възможности за изграждане и укрепване на собствените способности на Украйна. Искаме да направим своята част, за да гарантираме, че Украйна има правото и способността да защитава своята държава и народ“, обяви финландският министър на отбраната Анти Хаканен.

Помощ от Швеция

Според изявление на уебсайта на шведското правителство , новият пакет от помощи за Украйна, в размер на 1 милиард шведски крони, е насочен към подкрепа на енергийния сектор.

По-конкретно, тази помощ би трябвало да помогне за задоволяване на непосредствените енергийни нужди на Украйна и да подобри ситуацията с енергоснабдяването в средносрочен и дългосрочен план. Подкрепата ще бъде насочена към производство на електроенергия и ремонт на повредена инфраструктура.

Помощта беше разпределена, както следва: 600 милиона крони ще бъдат насочени към Фонда за енергийна подкрепа на Украйна и 400 милиона към Програмата за развитие на ООН.

В тази връзка се отбелязва, че Украйна трябва да получи различни видове енергийно оборудване, по-специално, наред с други неща, електроцентрали, вентилаторни отоплители, резервни части и др.

Помощ от Полша

Както обяви полският премиер Доналд Туск на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, работата по следващия, 48-и пакет от помощи за Украйна е към своя край. Този пакет от помощи е в размер на 200 милиона злоти. Новата помощ ще включва предимно бронирани машини за украинските въоръжени сили.

Украйна предлага на Полша дронове в замяна на други оръжия.

Полският премиер обсъди и перспективите за предоставяне на стари самолети МиГ-29 на Украйна. Той се съгласи да сътрудничи гъвкаво със Зеленски и, ако е необходимо, да промени настоящата позиция.

„Знам, че Украйна се нуждае от различни форми на противовъздушна отбрана, по-специално от определени видове ракети. Не можем да помогнем с всичко, но ако са необходими изтребители МиГ, Полша е готова да дари тези самолети“, отбеляза Туск.

Според него, дискусията се върти около взаимен обмен на възможности. По-специално, Полша е заинтересована от украински дронове. Той каза: „Украйна е готова за този обмен. Обсъждаме украинските дронове, защото се стремим да изградим ефективна противодронова отбрана в Полша. Сътрудничеството ни с Украйна е приоритет. Президентът на Украйна отбеляза днес, че има и други важни нужди от сигурност, свързани с доставките, свързани с противовъздушната отбрана“, каза той.

Зеленски от своя страна отбеляза, че украинската армия се нуждае от полски МиГ-29 и Украйна е отворена за размяна. Той потвърди, че Киев е готов да предложи дронове на Полша. „Честно казах на Доналд, че ако сега има избор на приоритети, трябва да преживеем зимата и се нуждаем от подходящо противовъздушно оръжие. Няма да навлизам в подробности сега. Нашите колеги от Полша са записали всичко и са го уведомили. Ако е възможно, ние също сме готови да заменим тези ракети с нашите съвременни дронове. Просто ни трябват“, отбеляза Зеленски.

Той каза, че други партньори са изоставали от графика с доставката на някои пакети помощ, които включват ракети за противовъздушна отбрана.