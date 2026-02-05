Наскоро разсекретени документи от ФБР по делото „Джефри Епстийн“ породиха спекулации, че покойният финансист, осъден за сексуални престъпления, е бил „вербуван“ агент на израелското разузнаване „Мосад“, пишат медиите зад Окена. Меморандум на ФБР от 2020 г., включен сред близо 3 милиона страници документи, оповестени на 30 януари, излага непотвърдени твърдения, според които адвокатът на Епстийн – Алън Дершовиц е казал на тогавашния главен прокурор на САЩ Алекс Акоста, че Епстийн „принадлежи на разузнаването“. По думите на източника това би обяснило необичайно мекото споразумение с прокуратурата от 2008 г. В документа се твърди още, че Епстийн е бил „близък с бившия израелски премиер Ехуд Барак и е бил обучаван като шпионин под негово ръководство“.

Разкритията предизвикаха международни реакции. Полският премиер Доналд Туск обяви, че правителството му започва проверка за евентуални връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби. Туск се позова на „нарастващ брой следи, информация и коментари в международните медии“, според които „този изключителен педофилски скандал е възможно да е бил съорганизиран от руските тайни служби“.

Кремъл отхвърли тези спекулации. Запитан за обвиненията, говорителят Дмитрий Песков заяви пред Reuters: „Бих могъл да се пошегувам с подобни версии, но нека не си губим времето“. Руски представители твърдят, че опитите да се свърже Епстийн с руското разузнаване целят да отклонят вниманието от скандал, който според тях разкрива „лицемерието на влиятелни мъже в САЩ и Европа“.

Лицата, споменати в документите, и преди са отхвърляли подобни твърдения. Дершовиц заяви пред The Telegraph през юли 2025 г., че е обсъждал директно тези слухове с Епстийн, който се „разсмял“ и настоявал, че „нито една разузнавателна служба не би му се доверила“. Бившият израелски премиер Нафтали Бенет каза със „100 процента сигурност“, че твърденията, че Епстийн е работил за „Мосад“, са „категорично и напълно неверни“.

В изтекли имейли между Барак и Епстийн двамата дори се шегуват по темата. В една размяна Епстийн пише на Барак: „трябва да стане ясно, че не работя за мосад :)“, а Барак отговаря: „Ти или аз?“. Епстийн отвръща: „че аз не :)“.

Документите, публикувани по силата на Закона за прозрачност по делото „Епстийн“, бележат, по думите на заместник-министъра на правосъдието Тод Бланш, „края на много обстоен процес на преглед на документи“. Те разкриват широките връзки на Епстийн с влиятелни фигури от политиката, финансите и разузнавателните среди по света, но властите подчертават, че до момента нито една водеща медия не е публикувала окончателни доказателства, че той е действал като агент на която и да е разузнавателна служба.

