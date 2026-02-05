Коя е битката на Румен Радев? Добромир Живков в Студио Actualno (ВИДЕО)

За всички въпросът кой ще е премиерът изглежда с много висока важност. Добавям и въпроса с Изборния кодекс, който ще видим дали ще получи вето от страна на президента Йотова. Кабинетът трябва да работи по честност, прозрачност и осигуряване на високо качество на изборния процес.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът от агенция “Маркет Линкс” Добромир Живков, коментирайки процедурата по избор на служебен министър-председател. Управляващото статукво отказва да работи за това да имаме по-честни избори, счита Живков.

Според него ние все още не можем да разграничим Радев и Йотова. Трябва най-малко да се натрупа история. Все още те изглеждат свързани и това ще се развива във времето: действия, които ще ни дадат знак, са и кандидатурите, които ще бъдат обявени, за президентските избори, както и една евентуална кандидатура на Йотова, която ще бъде подкрепена вероятно от партията на Радев, каза Живков.

Румен Радев и политическото му бъдеще

Имайки предвид нещата, които се случват през различните години, нямаме това посрещане на Радев, което получи Симеон Сакскобургготски по улиците, коментира социологът.

Дали ще бъде с друг политически проект, дали ще бъде с регистрация на много близки партии в опит да се отклони вот в изборния ден, виждали сме подобни неща. От една страна, това изглежда съвсем валидна теза. От друга страна, очакванията според мен от обществото са много повече видими характеристики на едно непримиримо лидерство, което на моменти се губи. Тази ниска точка на публичност в момента може би отнема от енергията на тази бъдеща политическа формация. Ако е силно политическото лидерство на Румен Радев, той трябва да го показва и в този момент, изрази мнение Живков.

Румен Радев много ясно зададе идеята, че за него приоритетно ще бъде антикорупционната линия, а не неговата евроскептична, проруска, посочи още Добромир Живков.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.