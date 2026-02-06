Тръмп: Предотвратих ядрена война между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че е предотвратил ядрени войни по света, включително между Русия и Украйна. Той направи това изявление в профила си в социалната мрежа Truth Social. В публикацията си Тръмп се противопостави на удължаването на Договора за намаляване на стратегическите оръжия между САЩ и Русия, предлагайки създаването на алтернативен вариант.

„Съединените щати са най-мощната държава в света. През първия си мандат напълно възстанових армията ни, включително с нови и много модернизирани ядрени оръжия“, заяви американският президент. Тръмп добави, че е създал Космическите сили и продължава да укрепва американските военни „до нива, каквито светът никога не е виждал“.

„Дори добавяме бойни кораби, 100 пъти по-мощни от тези, които са плавали по моретата по време на Втората световна война – „Айова“, „Мисури“, „Алабама“ и други. Спрях ескалацията на ядрените войни по света между Пакистан и Индия, Иран и Израел, и Русия и Украйна“, продължи той.

Според Тръмп, вместо да се удължава договорът „Нов СТАРТ“, трябва да се разработи нов договор, който да остане в сила „за много години напред“. Тръмп нарече договора с Русия, чийто срок изтече на 5 февруари, „лошо договорено споразумение от страна на Съединените щати, което, освен всичко друго, се нарушава грубо“.

Договор Нов СТАРТ

Договорът за съкращаване на ядрените оръжия, известен като Нов СТАРТ, е подписан между Съединените щати и Русия през 2010 г. Подписалите са Барак Обама и Дмитрий Медведев.

Договорът изтече на 5 февруари. Руското външно министерство наскоро заяви, че след изтичането му Москва вече няма да се счита обвързана с никакви задължения или симетрични декларации, свързани със споразумението. Въпреки това, както съобщава Axios, САЩ и Русия са провели разговори по Нов СТАРТ. Съобщава се, че страните са близо до споразумение, но проектът на план все още изисква окончателно одобрение от президентите на двете страни.