Войната в Украйна:

06 февруари 2026, 1:00 часа 521 прочитания 1 коментар
Тръмп: Предотвратих ядрена война между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че е предотвратил ядрени войни по света, включително между Русия и Украйна. Той направи това изявление в профила си в социалната мрежа Truth Social. В публикацията си Тръмп се противопостави на удължаването на Договора за намаляване на стратегическите оръжия между САЩ и Русия, предлагайки създаването на алтернативен вариант.

„Съединените щати са най-мощната държава в света. През първия си мандат напълно възстанових армията ни, включително с нови и много модернизирани ядрени оръжия“, заяви американският президент. Тръмп добави, че е създал Космическите сили и продължава да укрепва американските военни „до нива, каквито светът никога не е виждал“.

„Дори добавяме бойни кораби, 100 пъти по-мощни от тези, които са плавали по моретата по време на Втората световна война – „Айова“, „Мисури“, „Алабама“ и други. Спрях ескалацията на ядрените войни по света между Пакистан и Индия, Иран и Израел, и Русия и Украйна“, продължи той.

Според Тръмп, вместо да се удължава договорът „Нов СТАРТ“, трябва да се разработи нов договор, който да остане в сила „за много години напред“. Тръмп нарече договора с Русия, чийто срок изтече на 5 февруари, „лошо договорено споразумение от страна на Съединените щати, което, освен всичко друго, се нарушава грубо“.

Договор Нов СТАРТ

Договорът за съкращаване на ядрените оръжия, известен като Нов СТАРТ, е подписан между Съединените щати и Русия през 2010 г. Подписалите са Барак Обама и Дмитрий Медведев.

Договорът изтече на 5 февруари. Руското външно министерство наскоро заяви, че след изтичането му Москва вече няма да се счита обвързана с никакви задължения или симетрични декларации, свързани със споразумението. Въпреки това, както съобщава Axios, САЩ и Русия са провели разговори по Нов СТАРТ. Съобщава се, че страните са близо до споразумение, но проектът на план все още изисква окончателно одобрение от президентите на двете страни.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ядрени оръжия Русия война Украйна Нов СТАРТ
