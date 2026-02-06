Стотици домове в Киев остават на студено до края на отоплителния сезон

Стотици домове в Киев ще останат без отопление поне два месеца, обяви кметът на украинската столица Виталий Кличко. Тази ситуация възникна поради значителни щети на ТЕЦ „Дарница“. Докато централата не бъде възстановена, ще бъде невъзможно да се осигури отопление на домовете, които са се отоплявали от ТЕЦ-а.

Сред засегнатите са къщи на улиците Ревутска, Тростянецка, Горловска и магистрала Харковска. Следва да се отбележи, че съгласно Решение № 1267 на Министерския съвет от 8 октомври 2025 г. отоплителният период е определен от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. Това означава, че засегнатите ще останат на студено до края на сезона.

Ситуацията в енергийния сектор на Украйна

Заради руските атаки срещу енергийната инфраструктура, Украйна е принудена да въвежда почасови графици за прекъсване на електрозахранването от дълго време насам. 6 февруари няма да бъде изключение.

В резултат на една от последните руски атаки, районите Дарницки и Днепровски в Киев ще останат без отопление, докато Дарницката ТЕЦ е в ремонт. Междувременно, както отбеляза депутатът Олексий Кучеренко , някои сгради потенциално биха могли да бъдат пренасочени към отопление от други източници. Той подчерта, че руските ракети са били умишлено насочени не към електрическата част на тази топлоелектрическа централа, а към топлинната част, за да се направи невъзможно подаването на топлина.

