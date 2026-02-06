Украйна спря отоплението в части от Белгород, Русия остави на студено хиляди в Запорожие (ВИДЕО)

Части от руския град Белгород са без отопление и осветление след украинска ракетна атака по местната топлоелектроцентрала. „Има сериозни щети. Тръгнах към мястото. След 35 минути ще съберем съвещание. Ще разберем подробно обхвата на разрушенията и ще вземем решения за по-нататъшни действия. Обязателно ще се свържа“, каза губернаторът на областта.

Още: Украйна си отмъщава като спря тока в няколко руски области (ВИДЕО)

„След ракетния обстрел има прекъсване на електрозахранването на няколко обекта на водоснабдяването в Белгород. Прекъснато е и електрозахранването на редица обекти в Борисовския район. Оценяваме мащаба на повредите. За анализ на ситуацията на всички обекти ще са необходими до два часа. Специалистите на водоснабдяването са на място, за да възстановят водоснабдяването“, съобщава местното водоснабдяване.

Ударът по Белгородската ТЕЦ бе потвърдено по-късно от кадри в социалните мрежи. В нощта на 6 февруари жителите на Белгород съобщиха за голям брой експлозии и прекъсвания на електро- и топлоснабдяването. Губернаторът потвърди сериозни щети в резултат на ракетната атака, но обеща да съобщи подробности по-късно.

Още: Русия поднови енергийния терор, Украйна атакува Белгород (ВИДЕО)

Телеграм каналът ASTRA анализира видео от момента на атаката срещу Белгород, публикувано от местното издание „Пепел“. Според анализа, кадрите са заснети от улица „Веселая“, която се намира на около 350 метра. За момента няма информация за пострадали.

Същевременно Русия отговори с атака по обект в Запорожка област. По първоначални данни 12 хиляди абонати са без ток след ударите, а няколко жилищни сгради са повредени.