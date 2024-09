Стотици дронове срещу Русия, включително Москва: Газопровод и електроцентрала са в пламъци (ВИДЕО)

Серия от атаки с дронове, насочени срещу обекти на енергийната инфраструктура на Русия, стана в малките часове на тази нощ и сутринта.

В Тверска област избухнаха два пожара след удари с дронове – атакувани са били местната държавна електроцентрала и газоразпределителна мрежа. Става въпрос за газоразпределителната мрежа в Конаково, която е част от магистралния газопровод "КГМО-Конаково":

Още: Атака с дрон в руско петролно депо на над 1000 км от границата с Украйна (ВИДЕО)

Местният губернатор Игор Руденя съобщава за 5 свалени дрона, а освен това твърди, че пожарите били локализирани и че подаването на газ, както и на ток, се запазва в обичаен режим:

Атакувана е и друга електроцентрала – в Московска област. Цел на атаката е била Каширската електроцентрала. Един от профилите на мрежата OSINT е категоричен – атаката е била успешна (геолокализация):

Ukrainian drones successfully hit the Russian Konakovo Power Station outside of Moscow this evening. The natural gas-fired power station is heavily burning. pic.twitter.com/2i2wo4Fx77

В Раменски окръг на Москва също са сваляни дронове. В серия от съобщения в официалния си канал в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин уточнява, че досега (7:30 часа) са свалени общо 11 дрона и не признава да има поражения.

За над 10 свалени дрона съобщава и губернаторът на Воронежка област Александър Гусев. И той не признава за пострадали и щети, само за пожар на "сухи треви", като в 7:34 часа обяви край на въздушната тревога. Съобщенията как след такива атаки има пламнала суха трева са нещо обичайно за руските официални власти, докато сателитни снимки и видеа не покажат друга картина.

Още: Нощ на дронове: Украйна преживя и епилога на най-мощната руска атака досега (ВИДЕО)

Според мрежата OSINT, всичко това е само фрагмент от общата картина – Украйна изглежда е атакувала Русия в мащаб от около 100 дрона.

Large Ukrainian drone attack on Russia ongoing tonight, with more than 100 drones reportedly launched into Russian airspace.



Flights into Moscow area airports are currently holding. pic.twitter.com/yqPOrvl64J