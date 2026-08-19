Холивудски сценарий: На снимките на Шон Пен за "Северен поток" - не трети, а втори арестуван за взрива

Украинският водолаз Володимир Журавльов, заподозрян като един от поставилите експлозиви за взрива на газопровода "Северен поток", е бил арестуван на снимачната площадка на филм на Шон Пен й Ейдриън Броуди. Филмът е със сценарий, разказващ за ... взрива на "Северен поток", съобщава LTO. Става въпрос за продукцията "Змийският остров".

Още: Холивудски звезди снимат филм за взрива на "Северен поток"

Името на заподозрения беше съобщено като Володимир З., но според LTO първата буква на фамилията всъщност е "Ж" - Журавльов. Журавльов вероятно е бил консултант по филма.

Сценарият на филма проследява екип от украински водолази, които извършват опасна подводна операция на фона на войната между Путинова Русия и Украйна. Снимките започват в Загреб, но след това екипът се премества на брега, очевидно за подводните сцени - финалните снимки се провеждат в Пула.

Изглежда Журавльов всъщност е втори, а не трети задържан след Серхий Кузненцов, който беше арестуван с европейска заповед в Италия през август 2025 г., а после екстрадиран и вече с обвинение в Германия. За пръв път Журавльов, който живееше в Полша, беше задържан в края на септември миналата година, но Варшава отказа да го екстрадира в Германия - Още: Трети заподозрян за саботажа на "Северен поток" е арестуван в Хърватия: Ето кой е той