Съотношението ранени спрямо загинали руски войници на фронта в Украйна се е приближило до 1 към 1 поради невъзможност за медицинска евакуация на руските военни от бойното поле. Това твърди и за това алармира Максим Калашников - един от плеядата Z-блогъри и близък до вкарания от руските власти в наказателна колония виден проруски сепаратист Игор Гиркин, осъден от съд в Хага (неокончателно) за свалянето на полет MH17.

Не става въпрос за един убит и трима ранени, каквото е нормалното съотношение според дебелите книги за военно дело, а почти е един ранен - един убит, твърди Калашников в ново видео.

"Приятел ми пише от фронта - имаме ужасен проблем. Нашите ранени, по обективни причини, понякога са принудени да чакат един ден за помощ. Евакуацията им е много трудна и казват, че медицинските ни загуби вече са почти едно към едно", каза Калашников.

В отговор Юрий Йевич, ръководителят на "Екип Т", заяви, че преди е "плашил слушателите си с ужасяващата ситуация на фронта", но сега, напротив, ги успокоява, "защото ситуацията е толкова ужасяваща, че ако започнем да я разказваме такава, каквато е, слушателите ни напълно ще загубят всякаква способност да действат ефективно и ще престанат да мислят логически".

Според Йевич, спасяването на живота на ранен човек зависи на 15% от медицинската помощ на място и на 85% от евакуацията. "Не можеш да доведеш цяло отделение и лекари на бойното поле. Врагът ще унищожи всичко и ще бъдеш убит. Така че трябва да се оттеглим в тила. Драматичното развитие на дроновете доведе до това, че на много места не можеш дори да се приближиш на по-малко от 15 километра от фронтовата линия. А група хора, носещи ранен човек, е най-удобната цел, която се елиминира незабавно", каза той.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
