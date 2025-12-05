САЩ увеличи броя на страните в списъка със забрана за пътуване

Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да увеличи броя на страните в списъка със забрана за пътуване от 19 на над 30. Това съобщи министърът по вътрешна сигурност на САЩ Кристи Ноум, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Няма да уточня точния брой, но са над 30, а президентът продължава да оценява страните", заяви Ноум в интервю за телевизия Fox News. Тя не уточни кои държави ще бъдат добавени към списъка.

Преди няколко дни администрацията на Тръмп обяви, че спира разглеждането на всички имиграционни документи. Освен това се спира разглеждането включително и за издаване на зелена карта, и за получаване на американско гражданство, подадени от имигранти от 19 страни. Причината - опасения за националната сигурност и за обществената безопасност.

Прекратяването на разглеждането се отнася за хора от 19 страни, които вече бяха включени в списък за частична забрана за пътуване през юни. Списъкът на държавите включва Афганистан и Сомалия.

Списъкът на страните, споменати в предходния документ, включва Афганистан, Мианма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен, за които вече бяха наложени най-строгите възможни имиграционни ограничения през юни, включително пълно спиране на приемането на хора от тях с няколко изключения.