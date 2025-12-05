"Не на задължителната военна служба": Студенти в Германия протестират

"Няма да обуем тези ботуши", "Не на задължителната военна служба", "Не искаме да се превърнем в пушечно месо". Това са част от лозунгите на студенти и ученици срещу плановете за въвеждане на задължителна военна служба в Германия. Те призовават за национални протести и училищна стачка срещу плановете за задължителната военна служба, предложени от управляващата коалиция на Християндемократите и социалдемократите. Очаква се Бундестагът да гласува законопроекта за модернизиране на задължителната военна служба днес (5 декември).

"Не искаме да прекараме половин година от живота си затворени в казарми, обучени на строева подготовка и послушание и учейки се да убиваме. Войната не предлага бъдещи перспективи и унищожава прехраната ни", пишат организаторите на протестите.

Нови войници

Германия обнови модела си на военна служба. За това се договори управляващата коалиция в Берлин. От 1 януари 2026 г. всички мъже на и над 18 години ще бъдат задължени да се регистрират за потенциална служба във въоръжените сили.

Около 700 000 младежи, родени през 2008 г. или по-късно, ще бъдат потърсени, за да направят регистрацията си. Те трябва да се подложат на медицински прегледи и да попълнят въпросник за желанието си да станат част от Бундесвера.

Засега службата ще остане на доброволен принцип, но има вариант да стане и задължителна.