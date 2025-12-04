Любопитно:

Опит за убийството на Зеленски? Дронове опитали да пресрещнат самолета му при заминаване от Ирландия

04 декември 2025, 22:40 часа 326 прочитания 0 коментара
Опит за убийството на Зеленски? Дронове опитали да пресрещнат самолета му при заминаване от Ирландия

Володимир Зеленски е станал обект на атентат по време на посещението си в Ирландия. Самолетът му се е отървал на косъм от дронове, насочени срещу машината, докато тя отлитала от Ирландия, съобщава The Journal. Според информацията, четири неидентифицирани дронове от военен тип са нарушили зоната, забранена за полети, и полетели към траекторията на самолета на украинския президент Володимир Зеленски в морето близо до летище Дъблин късно в понеделник вечерта.

Още: "Много опасен човек": Ермак искал да стане президент на Украйна и заблуждавал Зеленски (ВИДЕО)

Самолетът кацна малко по-рано от планираното, само мигове преди инцидента около 23:00 часа. Дроновете достигнаха мястото, където се очакваше да бъде самолетът на Зеленски, точно в момента, в който трябваше да прелети. След това дроновете са обиколили кораб на ирландските военноморски сили, който тайно е бил разположен в Ирландско море специално за посещението на Зеленски.

Още: В Индия хванаха Путин натясно с въпрос: Защо стреляте и разрушавате домовете на рускоговорящи в Украйна? (ВИДЕО)

Източници съобщават, че дроновете са излетели от североизточната част на Дъблин, вероятно близо до Хоут, и са летели до два часа. Провеждат се разследвания, за да се установи дали те са излетели от сушата или от неустановен до момента кораб. Все още не е известно кой е изстрелял и контролирал дроновете, нито къде се намират те сега.

Още: Зеленски: Достоен мир е възможен, само ако се вземат предвид интересите на Украйна (ВИДЕО)

Дроновете от военен тип са способни да изпълняват широк спектър от функции. В този случай фактът, че те са имали включени светлини, е накарал силите за сигурност да подозират, че целта е била да се попречи на пристигането на полета в Дъблин. Комисар Джъстин Кели е бил уведомен за инцидента в ранните часове на вторник сутринта. Министър-председателят и министрите на правосъдието и отбраната също са били уведомени в часовете след случилото се. Не е известно дали ирландските власти са информирали екипа на украинския президент.

Още: След провалената среща с Уиткоф: Зеленски пак праща делегация в САЩ за мирния план

Инцидентът отразява подобни нахлувания на дронове в Европа през последните месеци, които доведоха до затварянето на летища в Брюксел и Дания и причиниха значително напрежение в областта на сигурността. Ирландските служби за сигурност установиха, че дроновете в Ирландско море са били големи, изключително скъпи, с военна спецификация и че инцидентът може да бъде класифициран като хибридна атака. Хибридната война е използването на военни и невоенни тактики, като например нахлувания с дронове, кибератаки, саботаж и дезинформация, за отслабване или дестабилизиране на противниците, без да се обявява пълномащабна война. Обикновено се осъществява от военни и разузнавателни служби на държавно ниво.

Още: Путин пак се размечта за буферна зона в Северна Украйна, Зеленски го парира за Купянск (ВИДЕО)

Според данните, дроновете са пропуснали приближаването на самолета на украинския лидер и след това са насочили вниманието си към LÉ William Butler Yeats, ирландския военноморски кораб, който е бил тайно разположен край Дъблин. Безпилотните летателни апарати са действали в рамките на 12-милната зона от контролираните от Ирландия води.  Взето е решение дроновете да не бъдат сваляни, а на борда на военноморския кораб не е имало възможност да бъдат деактивирани. По това време е патрулирал и самолет на Ирландския въздушен корпус, но не се е намесил.

Още: Русия: Разкрихме план за убийството на бившия военен министър Шойгу (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ирландия атентат дронове Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес