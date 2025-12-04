Опит за убийството на Зеленски? Дронове опитали да пресрещнат самолета му при заминаване от Ирландия

Володимир Зеленски е станал обект на атентат по време на посещението си в Ирландия. Самолетът му се е отървал на косъм от дронове, насочени срещу машината, докато тя отлитала от Ирландия, съобщава The Journal. Според информацията, четири неидентифицирани дронове от военен тип са нарушили зоната, забранена за полети, и полетели към траекторията на самолета на украинския президент Володимир Зеленски в морето близо до летище Дъблин късно в понеделник вечерта.

Самолетът кацна малко по-рано от планираното, само мигове преди инцидента около 23:00 часа. Дроновете достигнаха мястото, където се очакваше да бъде самолетът на Зеленски, точно в момента, в който трябваше да прелети. След това дроновете са обиколили кораб на ирландските военноморски сили, който тайно е бил разположен в Ирландско море специално за посещението на Зеленски.

Източници съобщават, че дроновете са излетели от североизточната част на Дъблин, вероятно близо до Хоут, и са летели до два часа. Провеждат се разследвания, за да се установи дали те са излетели от сушата или от неустановен до момента кораб. Все още не е известно кой е изстрелял и контролирал дроновете, нито къде се намират те сега.

Дроновете от военен тип са способни да изпълняват широк спектър от функции. В този случай фактът, че те са имали включени светлини, е накарал силите за сигурност да подозират, че целта е била да се попречи на пристигането на полета в Дъблин. Комисар Джъстин Кели е бил уведомен за инцидента в ранните часове на вторник сутринта. Министър-председателят и министрите на правосъдието и отбраната също са били уведомени в часовете след случилото се. Не е известно дали ирландските власти са информирали екипа на украинския президент.

Инцидентът отразява подобни нахлувания на дронове в Европа през последните месеци, които доведоха до затварянето на летища в Брюксел и Дания и причиниха значително напрежение в областта на сигурността. Ирландските служби за сигурност установиха, че дроновете в Ирландско море са били големи, изключително скъпи, с военна спецификация и че инцидентът може да бъде класифициран като хибридна атака. Хибридната война е използването на военни и невоенни тактики, като например нахлувания с дронове, кибератаки, саботаж и дезинформация, за отслабване или дестабилизиране на противниците, без да се обявява пълномащабна война. Обикновено се осъществява от военни и разузнавателни служби на държавно ниво.

Според данните, дроновете са пропуснали приближаването на самолета на украинския лидер и след това са насочили вниманието си към LÉ William Butler Yeats, ирландския военноморски кораб, който е бил тайно разположен край Дъблин. Безпилотните летателни апарати са действали в рамките на 12-милната зона от контролираните от Ирландия води. Взето е решение дроновете да не бъдат сваляни, а на борда на военноморския кораб не е имало възможност да бъдат деактивирани. По това време е патрулирал и самолет на Ирландския въздушен корпус, но не се е намесил.

