Тръмп планира до Коледа да обяви втория етап от плана си за Ивицата Газа

05 декември 2025, 06:04 часа 391 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп планира до Коледа да обяви началото на втория етап от плана си за Ивицата Газа и да представи новата структура, която ще управлява анклава, съобщи изданието „Аксиос“. Очаква се до края на месеца Тръмп да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да обсъдят предстоящите стъпки. Вторият етап предвижда изтегляне на израелските войски от Газа, разполагане на международни стабилизационни сили и започване на работа на структурата за управление на анклава, включително Съвета за мир.

Кои са ключовите елементи?

Снимка: Getty images

„Аксиос“ отбелязва, че ключовият елемент от първия етап на плана — освобождаването на всички живи заложници и връщането на телата на всички убити, държани от палестинското движение „Хамас“ — е почти изпълнен. В Газа остава тялото на още един заложник, а вчера израелска делегация се срещна с катарски и египетски посредници, за да обсъди как то да бъде върнато.

Според изданието Съветът за мир ще включва „около десет лидери на западни и арабски страни“. На него ще бъде подчинен изпълнителен комитет, в който ще участват бившият британски премиер Тони Блеър, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Къшнър и други. „Под ръководството на комитета ще работи палестинско правителство“ от технократи, уточнява изданието. То ще включва между 12 и 15 министри с управленски и бизнес опит, които нямат връзка с „Хамас“, „Фатах“ или други палестински партии и фракции.

САЩ са в „заключителен етап“ от съгласуването с Израел, Палестинската национална администрация (ПНА) и страните в региона на въпросите, свързани със сформирането на това правителство.

Съветът за сигурност на ООН наскоро упълномощи както международните стабилизационни сили, така и Съвета за мир.

Американски представители съобщиха, че са в последните етапи на изграждането на международните сили и новата структура на управление за Газа, която се надяват да заработи в рамките на две или три седмици.

Азербайджан, Египет, Индонезия и Турция вече са се съгласили техни военни да участват в международните сили, отбелязва „Аксиос“. Те трябва да бъдат разположени в районите на ивицата Газа, които все още са под контрола на израелската армия.

От друга страна представители на САЩ, Катар и Турция обсъждат с „Хамас“ началото на разоръжаването на групировката и намаляването на нейния контрол върху Газа.

Антон Иванов
