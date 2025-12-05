Тръмп планира до Коледа да обяви втория етап от плана си за Ивицата Газа

Американският президент Доналд Тръмп планира до Коледа да обяви началото на втория етап от плана си за Ивицата Газа и да представи новата структура, която ще управлява анклава, съобщи изданието „Аксиос“. Очаква се до края на месеца Тръмп да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да обсъдят предстоящите стъпки. Вторият етап предвижда изтегляне на израелските войски от Газа, разполагане на международни стабилизационни сили и започване на работа на структурата за управление на анклава, включително Съвета за мир.

Кои са ключовите елементи?

Снимка: Getty images

„Аксиос“ отбелязва, че ключовият елемент от първия етап на плана — освобождаването на всички живи заложници и връщането на телата на всички убити, държани от палестинското движение „Хамас“ — е почти изпълнен. В Газа остава тялото на още един заложник, а вчера израелска делегация се срещна с катарски и египетски посредници, за да обсъди как то да бъде върнато.

Според изданието Съветът за мир ще включва „около десет лидери на западни и арабски страни“. На него ще бъде подчинен изпълнителен комитет, в който ще участват бившият британски премиер Тони Блеър, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Къшнър и други. „Под ръководството на комитета ще работи палестинско правителство“ от технократи, уточнява изданието. То ще включва между 12 и 15 министри с управленски и бизнес опит, които нямат връзка с „Хамас“, „Фатах“ или други палестински партии и фракции.

САЩ са в „заключителен етап“ от съгласуването с Израел, Палестинската национална администрация (ПНА) и страните в региона на въпросите, свързани със сформирането на това правителство.

Съветът за сигурност на ООН наскоро упълномощи както международните стабилизационни сили, така и Съвета за мир.

Американски представители съобщиха, че са в последните етапи на изграждането на международните сили и новата структура на управление за Газа, която се надяват да заработи в рамките на две или три седмици.

Азербайджан, Египет, Индонезия и Турция вече са се съгласили техни военни да участват в международните сили, отбелязва „Аксиос“. Те трябва да бъдат разположени в районите на ивицата Газа, които все още са под контрола на израелската армия.

От друга страна представители на САЩ, Катар и Турция обсъждат с „Хамас“ началото на разоръжаването на групировката и намаляването на нейния контрол върху Газа.

