ООН започва нова серия срещи по Кипърския въпрос

Нов кръг контакти от ООН по Кипърския въпрос започва днес в Никозия, предаде БНР. Той е първият след избирането на новия лидер на кипърско-турската общност и е ключов за възможността да се даде тласък на преговорния процес. Личният пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхела Олгин е на острова за важни срещи с лидерите на двете кипърски общности. Проучвателната й мисия е част от подготовката на неформалната петстранна конференция с участието на страните-гаранти под егидата на международната организация.

Днес Олгин ще се срещне с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман за първи път след избора му на този пост през октомври. В събота тя ще разговаря с президента на Кипър Никос Христодулидис.

От изключително значение е тристранната среща между лидерите на двете кипърски общности и пратеника на ООН, която е насрочена за 11 декември. Това е първата среща в този формат, тъй като предишният кипърско-турски лидер Ерсин Татар категорично отказваше провеждането й.

Президентът Никос Христодулидис заяви, че е готов разширената неформална конференция да се състои още преди края на тази година.

Туфан Ерхюрман посочи, че среща във формат 5+1 може да се проведе след като първо в Никозия се постигне напредък по спорни въпроси.

