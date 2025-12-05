От бургаското село Приселци до световния връх: Първият световен шампион по класическа борба на България

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

България пази спомени за изключително славни борци от втората половина на ХХ век, когато българската борба доминира на световната сцена. Един от пионерите в класическата борба е заслужилият майстор на спорта Ангел Керязов, който е първият българин световен шампион по класическа борба. Той постига големия триумф през 1966 година в Толедо, а в кариерата си печели още няколко значими медала, включително от олимпийски игри.

Ангел Керязов - световен шампион и олимпийски вицешампион по класическа борба

Ангел Керязов тръгва от бургаското село Приселци, което е различно от това във варненския регион. Роден е на 24 юли 1939 година. Изкарва военната си служба, а след това започва да тренира борба в "Черноморец" - Бургас при треньора Пенко Икономов. А големият му потенциал е забелязан от Любен Брусев - докато е на работа на Слънчев бряг, пише Иван Андреев от "Журнал за борба". Керязов притежава изключителна физика и воля, което са първите предпоставки да стане успешен борец.

Така и става - Ангел започва да тренира усилено и започва да става републикански шампион. През 1963-та завършва четвърти на Световното първенство в Хелсингборг, Швеция. Това само го мотивира за следващата олимпийска година, когато успява да стигне до сребърен медал от Олимпийските игри в Токио. Година по-късно Керязов вече е медалист от световно първенство, ставайки трети в Тампере, Финландия.

Паметната дата 20 юни 1966 г., когато Керязов и Боян Радев стъпват на световния връх

И макар олимпийските игри да са най-голямата сцена, то Ангел постига най-големия си успех през 1966-та. Тогава той успява да стигне до световната титла, превръщайки се в първия ни световен шампион в класическата борба. Златото е спечелено по време на шампионата в Толедо, САЩ. А неговата шампионска категория е до 52 килограма. Датата също е специална - 20 юни 1966 г., тъй като в същия ден световна титла печели и друга легенда: Боян Радев.

След края на състезателната си кариера Ангел Керязов става треньор в "Черноморец" - Бургас, както и помощник- треньор на националния отбор по класическа борба в леките категории. През него са минали други успешни български борци като Христо Думанов (Баро), Данко Дачев, Косьо Бъчваров, Андрей Вълчев (Стоманата), Георги Сталев, Любомир Панчев и много други. Освен това той работи и в системата на МВР, както и като миньор.

Трудолюбивият и достоен Ангел Керязов напуска този свят на 63-годишна възраст на 3 септември 2002 г. в Бургас след продължително боледуване. Той обаче остава завинаги в съзнанието на местните съмишленици по борба - като човек, който прокара път в класическата борба за поколения напред.

Автор: Стефан Йорданов

