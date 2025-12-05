Съдът отказа да разгледа ново обвинение срещу главния прокурор на Ню Йорк

Министерството на правосъдието на САЩ не успя да осигури ново обвинение срещу главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, след като съдия отхвърли предишното дело за измама с ипотечен кредит, което беше подкрепяно от президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Прокурорите се обърнаха отново към съда във Вирджиния, след като съдия спря предишното дело срещу Джеймс и друг дългогодишен противник на Тръмп - бившия директор на ФБР Джеймс Коми. Делото беше спряно на основание, че прокурорът, който го водеше, е бил незаконно назначен.

Първоначалните обвинения срещу Джеймс бяха повдигнати от прокурор, назначен от администрацията на Тръмп, за да замести предишния обвинител, който подаде оставка заради натиск да започне наказателни дела срещу нея и Коми.

Джеймс отрече всякакво нарушение и обвини администрацията, че използва правосъдието за политическо отмъщение срещу опонентите на Тръмп.

Миналата седмица федерален съдия спря наказателните дела срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. Съдът постанови, че обвиненията са повдигнати от незаконно назначен прокурор. Става въпрос за Линдзи Халиган, бивша лична адвокатка на Тръмп, която през септември зае поста временен прокурор на Източния район във Вирджиния.