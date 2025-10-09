Войната в Украйна:

09 октомври 2025
Тони Николов: Френското общество е в сериозна криза

Франция преживява една от най-сериозните си политически кризи от десетилетия, коментира в ефира на bTV философът, журналист и франкофон Тони Николов. „Френското общество е в сериозна криза – хората не харесват една система и не я искат, но не знаят какво искат и много трудно разбират къде са в момента и какво ще се случи. В такава някаква особена неопределеност. Много натрупан гняв и недоволство има във френското общество – от много неща, от непроведени реформи с десетилетия, например“, уточни той.

„Във Франция много трудно се правят реформи. Видяхме това с пенсионната – единствената, която Макрон успя да прокара за два мандата, и то с огромна цена“, каза още Николов и посочи, че високите данъци и скъпият социален модел предизвикват напрежение сред французите.

„Работещите се оплакват, че колкото по-квалифицирана работа имат, толкова по-високи са данъците. От друга страна, обществото е недоволно, че се отделят твърде много средства за безработни и мигранти, които не участват в създаването на продукта“, каза той и добави, че френският социален модел е „много добър, но много скъп“.

„Да си под неговия чадър е прекрасно – доплащат се пари за лекарства, за жилище, за учебници. В болниците всичко е безплатно. Но това има висока цена – застаряващо население, миграционен натиск и проблеми със сигурността“, каза още Николов.

