Турска медия се подигра на ДАНС: Търсят агенти с руски и турски в сайт за обяви за работа

Турското издание "Миллиет" се подигра на българските порядки, сътворени от ДАНС относно набирането на нови кадри. В своя публикация те информират, че "българската агенция за национална сигурност (ДАНС), отговаряща за вътрешното разузнаване и контраразузнаването, е публикувала обява за набиране на нови агенти".

Посочва се, че според обявата, публикувана на популярни сайтове за търсене на работа, ще бъдат назначени нови разузнавателни служители както за централата в столицата София, така и за град Ямбол (в публикацията е поместено и самото съобщение за обявения конкурс).

Отбелязва се, че „за централата в София се търсят общо шест агенти, владеещи руски, турски, арабски и фарси. За позицията в Ямбол не е посочено конкретно изискване за владеене на чужд език, но кандидатите ще работят в областта на икономическата сигурност“.

В обявата се подчертава, че кандидатите трябва да са български граждани, като се отбелязва, че лица с двойно гражданство, особено тези, които са емигрирали от Турция, няма да бъдат наемани.

