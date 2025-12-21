Любопитно:

Фъргюсън предупреди: Манчестър Юнайтед може да чака 10-11 години за титла

21 декември 2025, 15:41 часа 192 прочитания 0 коментара
Фъргюсън предупреди: Манчестър Юнайтед може да чака 10-11 години за титла

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън коментира настоящата ситуация в клуба.

 

„Аморим е добър човек в трудна ситуация. Спомням си времето си в Манчестър Юнайтед, когато Ливърпул беше в разцвета си. Те бяха фантастичен отбор, спечелили Европейската купа четири пъти. Но след това им отне 31 години, за да ликуват отново в лигата. Манчестър Юнайтед е в същата ситуация сега. Може да отнеме 10 или 11 години, това е цикъл. Трябва да обмислим всичко внимателно и да се уверим, че трансферната ни политика е по-добра от преди“, заяви Фъргюсън, цитира The ​​Telegraph.

 

Манчестър Юнайтед за последно спечели Английската Висша лига през 2013 г., когато шотландският мениджър беше начело.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

През сезон 2025/26 „червените дяволи“ са на шесто място във Висшата лига след 16 кръга с 26 точки.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Алекс Фъргюсън Манчестър Юнайтед
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес