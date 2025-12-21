Фъргюсън предупреди: Манчестър Юнайтед може да чака 10-11 години за титла

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън коментира настоящата ситуация в клуба.

„Аморим е добър човек в трудна ситуация. Спомням си времето си в Манчестър Юнайтед, когато Ливърпул беше в разцвета си. Те бяха фантастичен отбор, спечелили Европейската купа четири пъти. Но след това им отне 31 години, за да ликуват отново в лигата. Манчестър Юнайтед е в същата ситуация сега. Може да отнеме 10 или 11 години, това е цикъл. Трябва да обмислим всичко внимателно и да се уверим, че трансферната ни политика е по-добра от преди“, заяви Фъргюсън, цитира The ​​Telegraph.

Манчестър Юнайтед за последно спечели Английската Висша лига през 2013 г., когато шотландският мениджър беше начело.

През сезон 2025/26 „червените дяволи“ са на шесто място във Висшата лига след 16 кръга с 26 точки.