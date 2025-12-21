Лайфстайл:

Ливърпул вади 75 милиона евро, за да има една от най-големите звезди във Висшата лига

21 декември 2025, 14:16 часа 252 прочитания 0 коментара
Ливърпул вади 75 милиона евро, за да има една от най-големите звезди във Висшата лига

Английският шампион Ливърпул е напът да привлече една от най-големите звезди във Висшата лига - Антоан Семеньо от тима на Борнемут, съобщава авторитетното британско издание The Guardian. Според информациите, Семеньо, който бе желан от няколко английски гранда, сред които и Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, е избрал да продължи кариерата си на "Анфийлд", а за него ще бъдат платени 75 милиона евро.

Ливърпул привлича Антоан Семеньо

Тази сума е заложена като откупна клауза в договора на Семеньо, а в Ливърпул разполагат с тези средства и са готови да ги платят, за да имат 25-годишния нападател. Семеньо играе предимно като дясно крило и изглежда, че това ще бъде наследникът на Мохамед Салах, който вече се намира в края на своята кариера в Ливърпул. А това ще бъде поредният мащабен трансфер на Ливърпул от лятото насам след привличането на играчи като Александър Исак, Флориан Вирц, Юго Екитике и други.

Още: Ливърпул си връща младок след неуспешен трансфер

Антоан Семеньо

През този сезон Семеньо има 16 мача във Висшата лига, в които се е отчел с 8 гола и 3 асистенции. Той е почти незаменим в състава на Борнемут, а на "Анфийлд" ще може да си партнира с бившия си съотборник Милош Керкез, който също се присъедини към Ливърпул през лятото. Семеньо има и 32 мача за националния отбор на Гана, а преминаването му в Ливърпул се очаква да се случи в началото на януари.

Още: Мохамед Салах се завърна и счупи уникален рекорд във Висшата лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Висша лига зимен трансферен прозорец Борнемут Антоан Семеньо
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес