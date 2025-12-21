Ливърпул вади 75 милиона евро, за да има една от най-големите звезди във Висшата лига

Английският шампион Ливърпул е напът да привлече една от най-големите звезди във Висшата лига - Антоан Семеньо от тима на Борнемут, съобщава авторитетното британско издание The Guardian. Според информациите, Семеньо, който бе желан от няколко английски гранда, сред които и Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, е избрал да продължи кариерата си на "Анфийлд", а за него ще бъдат платени 75 милиона евро.

Ливърпул привлича Антоан Семеньо

Тази сума е заложена като откупна клауза в договора на Семеньо, а в Ливърпул разполагат с тези средства и са готови да ги платят, за да имат 25-годишния нападател. Семеньо играе предимно като дясно крило и изглежда, че това ще бъде наследникът на Мохамед Салах, който вече се намира в края на своята кариера в Ливърпул. А това ще бъде поредният мащабен трансфер на Ливърпул от лятото насам след привличането на играчи като Александър Исак, Флориан Вирц, Юго Екитике и други.

През този сезон Семеньо има 16 мача във Висшата лига, в които се е отчел с 8 гола и 3 асистенции. Той е почти незаменим в състава на Борнемут, а на "Анфийлд" ще може да си партнира с бившия си съотборник Милош Керкез, който също се присъедини към Ливърпул през лятото. Семеньо има и 32 мача за националния отбор на Гана, а преминаването му в Ливърпул се очаква да се случи в началото на януари.

