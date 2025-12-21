Ивайло Чочев: Битката няма да бъде само между Лудогорец и Левски, ЦСКА направи силна серия

Един от лидерите на Лудогорец Ивайло Чочев взе участие в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев, който се проведе след края на първия полусезон в Първа лига. Чочев коментира изминалия есенен дял и сподели очакванията си за втората половина от сезона, като изрази мнение, че битката за титлата няма да бъде само с Левски, но в нея могат да се намесят и отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948.

На Лудогорец му трябва една победа в Лига Европа

"Почивката ще е малка. Очаква ни нов тежък полусезон. Битката няма да бъде само между нас с Левски. ЦСКА направиха серия от силни мачове, ЦСКА 1948 също е горе в класирането. Мисля, че до края първенството ще бъде интересно. Надявам се, че ние отново ще станем шампиони. В Лига Европа ни трябва една победа в тези два мача", каза Чочев.

Класирането в Първа лига е обективно, смята Чочев

"Като отбор изпращаме една добра година. В личен план изпаращам добра година", каза още Ивайло Чочев, който се отчете с ключови попадения и асистенции през 2025-та. "Щом е такова класирането и разликата е такава, значи класирането е обективно", коментира той за разликата между Лудогорец и Левски в подреждането.

