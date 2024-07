Руски източник: Бившият командир на руските ВВС е бил ранен при удар с HIMARS

На 30 юни сутринта украинските сили са нанесли ракетен удар по командния пункт на руската групировка "Днепър", разположен в предградията на Геническ, Херсонска област. За команден пункт там е използвана двуетажна административна сграда.

Ударът е бил нанесен с две ракети HIMARS с касетъчна бойна глава, твърди руският Телеграм канал "Досието на шпионина".

По време на нападението е бил ранен командирът на групата сили "Днепър" генерал-полковник Михаил Юриевич Теплински, твърди каналът, позовавайки се на свой източник. И отбелязва, че информацията се нуждае от потвърждение.

Освен правоохранителните органи, специално създадена комисия на групата "Днепър" провежда разследване на място. Те търсят "къртица", пише "Досието на шпионина".

Ударът е нанесен няколко часа след пристигането на Теплински в командния пункт, гласи още информацията.

