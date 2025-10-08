Учебен самолет на гръцките ВВС се разби край Атина

Двуместен учебен самолет на гръцките военновъздушни сили се разби в Татой, северно от Атина, предаде гръцкото издание "Катимерини". Според първоначалните съобщения, инцидентът е станал по време на излитане, когато част от крилото на самолета се е отделила и самолетът е паднал на земята. Инцидентът е станал по време на планиран полет за поддръжка, с двама пилоти на борда.

И двамата са ранени и са откарани с линейка в 251-ва болница на военновъздушните сили в Атина. Състоянието им в момента е неизвестно.

Причината за катастрофата все още се разследва, като разследването е водено от гръцките военновъздушни сили.

Самолетът, P2002-JF, е двуместен, едномоторен, лек нископланерен самолет, използван за първоначално обучение на нови кадети във Военновъздушната академия на Гърция.