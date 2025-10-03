Войната в Украйна:

Руски самолет Ан-2 на половин век се разби в Русия, има две жертви (СНИМКИ)

03 октомври 2025, 17:26 часа 392 прочитания 0 коментара
Руски самолет Ан-2 на половин век се разби в Русия, има две жертви (СНИМКИ)

Лек едномоторен многоцелеви самолет "Антонов" Ан-2 се разби в Красноярския край на Руската федерация днес, 3 октомври. Катастрофата е станала на 40 километра от село Танзбей, съобщи регионалното министерство на извънредните ситуации. От ведомството посочиха, че вероятно на борда са били двама пилоти. Впоследствие стана ясно, че и двамата са загинали - това се разбира от съобщение на Следствения комитет на Русия, който е започнал разследване за нарушение на правилата за въздушен транспорт, "довело до смъртта на двама души".

Още: Все по-често се случва: Руски самолет кацна аварийно (СНИМКИ И ВИДЕО)

Самолетът е бил на Авиолинии "Борус". Летял е от село Верхнеусинское до Шушенское в съседния район, пише прокремълският Telegram канал SHOT, чийто собственик е под санкции на ЕС.

На мястото на инцидента са изпратени спасителни екипи. Катастрофата е станала в отдалечено място, добавя източникът.

Още: "Няма повече" ли? Висшата военна академия на Русия ще създава командири на оператори на дронове (ВИДЕО)

Самолет на 53 години

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ТАСС цитира Междудържавната авиационна комисия, според която самолетът е напълно унищожен. Все още не е ясна причината.

Според авиационните служби самолетът е бил в експлоатация в продължение на 53 години.

Още: Самолет с 49 души на борда се разби в Далечния изток на Русия, няма оцелели (ВИДЕО)

*Заглавната снимка е илюстративна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Самолетна катастрофа Русия руски самолет паднал руски самолет Красноярски край Ан-2
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес