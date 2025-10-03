Руски самолет Ан-2 на половин век се разби в Русия, има две жертви (СНИМКИ)

Лек едномоторен многоцелеви самолет "Антонов" Ан-2 се разби в Красноярския край на Руската федерация днес, 3 октомври. Катастрофата е станала на 40 километра от село Танзбей, съобщи регионалното министерство на извънредните ситуации. От ведомството посочиха, че вероятно на борда са били двама пилоти. Впоследствие стана ясно, че и двамата са загинали - това се разбира от съобщение на Следствения комитет на Русия, който е започнал разследване за нарушение на правилата за въздушен транспорт, "довело до смъртта на двама души".

Самолетът е бил на Авиолинии "Борус". Летял е от село Верхнеусинское до Шушенское в съседния район, пише прокремълският Telegram канал SHOT, чийто собственик е под санкции на ЕС.

На мястото на инцидента са изпратени спасителни екипи. Катастрофата е станала в отдалечено място, добавя източникът.

Самолет на 53 години

ТАСС цитира Междудържавната авиационна комисия, според която самолетът е напълно унищожен. Все още не е ясна причината.

✈️ An-2 plane crashed in southern Krasnoyarsk Krai



Both pilots were killed. According to aviation services, the aircraft had been in operation for 53 years.



Why not 103? pic.twitter.com/R1q5bCK3tI — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2025

Според авиационните служби самолетът е бил в експлоатация в продължение на 53 години.

*Заглавната снимка е илюстративна.