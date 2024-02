Удар с дрон остави без ток 40 000 души в родния град на Зеленски (СНИМКА)

Лисяк посочва в официалния си канал в Телеграм, че специално при Кривой Рог са свалени 3 дрона, но въпреки това има сериозен проблем. Сред лишените от ток са 2 мини, което е оставило над 100 миньори под земята, но някои вече са извадени.

Още: Украйна налага с дронове санкциите за руския петрол: За пръв път има атака в Нижни Новгород (ВИДЕО)

Според актуалната сводка на украинските ВВС, тази нощ и рано сутринта Русия е изстреляла 24 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, като главната посока на удара идва от Крим. Свалени са 11 дрона, а най-малко още 7 дрона не достигнаха целите си. Дронове са свалени в Днепропетровска, Херсонска, Кировоградска и Харковска области.

Украински удар в Санкт Петербург: Свалихме дрон, той продължи да лети, казват руснаците (ВИДЕО)

Three Russian LANCET kamikaze drones and two ZALA recon drones were shot down by gunners of the Anti-Aircraft Missile Defense Battalion of the 47th mechanized brigade. pic.twitter.com/EAxXgYrkgu